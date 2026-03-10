A- A+

BILIONÁRIOS Lista de bilionários da Forbes 2026: mundo ganha mais de um super-rico por dia, e Musk segue líder Dono da Tesla tem patrimônio de US$ 839 bilhões, seguido bem atrás pelo cofundador do Google Larry Page

A lista de bilionários da Forbes deste ano tem quase 400 novos super-ricos. Ou seja, o planeta ganhou mais de um novo bilionário por dia nos últimos 12 meses, informou a revista americana nesta terça-feira. No total, são 3.428 homens e mulheres com patrimônio bilionário. Juntos, eles são donos de uma riqueza combinada recorde de US$ 20,1 trilhões.

O líder absoluto do ranking é o empresário Elon Musk, dono da montadora Tesla, do microblog X (ex-Twitter) e da empresa aeroespacial SpaceX. E impressiona a velocidade em que ele acumulou riqueza.

Musk tornou-se a primeira pessoa no mundo a atingir US$ 500 bilhões em patrimônio, em outubro de 2025. O montante subiu para US$ 700 bilhões, em dezembro. Em fevereiro, sua fortuna já estava avaliada em US$ 800 bilhões. É quase um trilionário

Na comparação com 2025, seu patrimônio foi acrescido em impressionantes US$ 497 bilhões. O salto tem relação com a valorização das ações de parte de suas empresas, das quais é não apenas fundador como acionista.





A Forbes utilizou os preços das ações e taxas de câmbio de 1º de março de 2026 para elaborar a lista deste ano.

O segundo lugar na lista é de Larry Page, fundador do Google e que vem bem atrás de Musk, com cerca de US$ 257 bilhões. Em seguida vem Sergey Brin, cofundador do Google (US$ 237 bilhões).

Juntos, eles estão US$ 212 bilhões mais ricos do que no ano passado e subiram no ranking como nunca antes, ultrapassando Jeff Bezos (da Amazon), Larry Ellison (Oracle) e Mark Zuckerberg (da Meta).

Jensen Huang, CEO da empresa de inteligência artificial Nvidia entrou pela primeira vez na lista dos dez mais ricos, com US$ 149 bilhões.

O clube dos US$ 100 bilhões, grupo de pessoas cujas fortunas têm 12 dígitos, atingiu o recorde de 20 membros desta vez, acima dos 15 do ano passado. Quase metade desses centibilionários enriqueceu com tecnologia.

Entre os cinco novos nomes que atingiram esse patamar está o magnata das criptomoedas Changpeng Zhao (CZ), fundador da Bidance e que chegou a ficar quatro meses na prisão em 2024. Ele recebeu perdão presidencial de Donald Trump. Ele está mais rico até do que Bill Gates, fundador da Microsoft.

