ESTADOS UNIDOS Lista de bilionários da Forbes: Donald Trump dobra sua fortuna em um ano Há 12 meses, atual presidente americano quase perdeu o controle do seu império empresarial. Ele segue devendo à Justiça, mas reinventou seus negócios e enriqueceu com criptoativos 'trumpificados'

A revista Forbes acaba de divulgar sua lista anual de bilionários. E o presidente americano, Donald Trump, aparece com desempenho surpreendente. O 47º presidente dos Estados Unidos quase dobrou sua fortuna, passando de US$ 2,3 bilhões em 2024 para US$ 5,1 bilhões na lista de 2025.

Há exatos 12 meses, Trump esteve prestes a perder o controle do seu império, que reúne negócios diversificados como no setor imobiliário e, mais recentemente, criptoativos. Na época, ele tinha cerca de US$ 413 milhões em dinheiro em seu balanço e uma sentença por fraude de US$ 454 milhões contra ele no estado de Nova York. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, cogitava confiscar seus bens.

Admitindo que não poderia pagar os US$ 454 milhões à vista, sua equipe jurídica sugeriu que um tribunal de apelação isentasse ou reduzisse o valor da fiança. Os tribunais nem sempre concedem essa graça, mas, neste caso, concordaram, reduzindo o requisito para US$ 175 milhões e evitando a apreensão de seus bens.





Então Trump se reinventou. No dia seguinte à decisão do tribunal, ele abriu o capital de sua empresa de mídia social, a empresa-mãe do Truth Social. As ações dispararam e depois caíram, mas deixaram o presidente americano com uma participação de US$ 2,6 bilhões em 7 de março, data em que a Forbes fixou os preços para sua classificação anual de bilionários.

Com o caixa reforçado e seu patrimônio protegido, Trump então começou a vender uma variedade de outros produtos — Bíblias, tênis, guitarras. Até chegar a uma solução inusitada: criptoativos "trumpificados".

Ele começou em outubro com um projeto chamado World Liberty Financial, voltado para novatos em cripto, oferecendo tokens que não podem ser revendidos e promessas vagas de uma “revolução financeira”. Só com essa investida, ele embolsou cerca de US$ 390 milhões

Dias antes de sua posse, o presidente eleito lançou o $TRUMP, um token digital. O valor exato que Trump embolsou é incerto — ele tem um parceiro no projeto, uma entidade supostamente ligada a Bill Zanker, um velho amigo seu — mas é seguro assumir que o presidente saiu com pelo menos US$ 350 milhões.

Trump ainda deve a sentença por fraude — e, enquanto recorre, os juros continuam aumentando, elevando o total para cerca de US$ 500 milhões. Mas agora Trump, com quase US$ 800 milhões em liquidez graças à venda de seus tokens, virou quase um "rei dos criptoativos"

