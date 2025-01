A- A+

companhias aéreas Lista de companhias aéreas mais pontuais do mundo em 2024 tem Latam e Azul no topo; veja quem lidera Ranking de consultoria analisou dados de aterrissagem ao longo do último ano; três empresas latino-americanas estão entre as dez melhores

Se os atrasos aéreos registrados durante as festas de fim de ano deixaram você preocupado com o próximo voo, a lista anual de pontualidade de 2024 da Cirium, consultoria de dados do setor aéreo, poderá ajudá-lo a planejar a próxima viagem. O ranking, que conta com a Latam e a Azul entre as dez mais bem posicionadas do mundo, foi divulgado nesta quinta-feira.

A empresa de análises de aviação avalia mais de 25 milhões de dados de mais de 600 fontes diariamente para determinar se as companhias aéreas cumprem seus horários programados. Um voo é considerado pontual se aterrissar dentro de 14 minutos e 59 segundos do horário previsto. Somente operadoras que atendem a critérios de tamanho operacional e diversidade regional são elegíveis para o ranking global.

Após analisar os dados acumulados ao longo de 2024, a companhia mais pontual do ano, com 86,7% dos voos chegando no horário, foi a Aeromexico.

Para a companhia baseada na Cidade do México, esse número representa uma melhoria de 9% em relação ao ano anterior: "uma ascensão astronômica", descreveu a Cirium em uma coletiva de imprensa.

O reconhecimento encerra uma história de reviravolta iniciada em 2022, quando o Grupo Aeromexico saiu da falência. Desde então, a empresa tem investido "incansavelmente" em atualizações tecnológicas para melhorar sua pontualidade e aumentar os lucros, afirma Mike Malik, diretor de marketing da Cirium. Em meio ao crescimento, a Aeromexico solicitou uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA em maio de 2024, com o objetivo de levantar até US$ 500 milhões

Em segundo lugar no ranking está a Saudi Arabian Airlines (conhecida como Saudia), com 86,35% de pontualidade. A americana Delta Air Lines ficou em terceiro, com 83,46%, apesar de um problema no software CrowdStrike, que causou uma paralisação global em julho. A recuperação da Delta foi mais lenta do que a de seus concorrentes, resultando no cancelamento de aproximadamente 7.000 voos nos dias subsequentes.

“Os números de pontualidade são medidos ao longo de 365 dias, e não pelos cinco dias em que uma companhia enfrentou problemas específicos,” explicou Malik, acrescentando que a pontualidade da Delta chegou a 91% em agosto.

Em geral, a notícia é positiva para os passageiros dos EUA, com o desempenho das companhias aéreas se mantendo estável ou melhorando. Depois da Delta, a United Airlines ficou em segundo lugar entre as companhias domésticas e em décimo no ranking global, com 80,93% de voos pontuais. A Cirium aponta que a United continua melhorando sua pontualidade a uma taxa de 1% a 2% ao ano, podendo superar a Delta nos próximos anos.

A Alaska Airlines foi uma das poucas companhias dos EUA que apresentou queda. Sua pontualidade caiu 3 pontos percentuais, para 79,25%, reduzindo sua classificação de segundo para terceiro lugar entre as domésticas. A Southwest Airlines ficou em quarto, superando desafios enfrentados em 2023, com 77,77% de voos pontuais. A American Airlines manteve números praticamente estáveis, ocupando a quarta posição.

Para os viajantes que planejam voar para a Ásia em 2025, as companhias mais pontuais são: Japan Airlines, All Nippon Airways e Singapore Airlines, nessa ordem. Na Europa, a espanhola Iberia Express e sua matriz, Iberia, ficaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente.

A Avianca, que também passou por falência em 2020, assim como a Aeromexico, figurou entre as 10 melhores, consolidando 2024 como um ano de retomadas para muitas companhias.

Confira abaixo a lista das 10 companhias aéreas mais pontuais

Aeromexico: 86,70% de pontualidade

Saudi Arabian Airlines (Saudia): 86,35%

Delta Air Lines: 83,46%

LATAM Airlines: 82,89%

Qatar Airways: 82,83%

Azul Airlines: 82,42%

Avianca: 81,80%

Iberia: 81,58%

Scandinavian Airlines: 81,4%

United Airlines: 80,93%

