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energia Neoenergia Pernambuco promove operação com mais de 100 profissionais no Litoral Sul Mobilização integra o Plano Verão 2026/2027 e reúne ações de manutenção da rede, poda preventiva, segurança e combate a ligações clandestinas na região

As cidades de Tamandaré e Ipojuca recebem, nesta terça-feira (24), uma operação especial da Neoenergia Pernambuco como parte do Plano Verão 2026/2027. A distribuidora mobilizará mais de 100 profissionais para atuar simultaneamente em diferentes frentes voltadas à segurança das instalações e à confiabilidade do fornecimento de energia no período de maior movimento turístico no litoral pernambucano.

Entre os profissionais mobilizados estão eletricistas, engenheiro, técnicos, supervisores, inspetores e profissionais de segurança. Durante a operação, serão realizadas inspeções preventivas na rede, correções de defeitos e podas para reduzir riscos de interrupções, com atuação prioritária em corredores turísticos.

Outro eixo será o combate às perdas de energia, incluindo identificação e retirada de ligações clandestinas e regularização de medidores e ramais que estiverem irregulares.

A ação inclui ainda visitas a condomínios e reuniões com administradores e síndicos, além de orientações sobre segurança no uso da energia. O Programa Neozinho também fará atividades educativas voltadas à comunidade local, principalmente as crianças.

Em Ipojuca, além de Porto de Galinhas, o planejamento da operação contempla pontos em Nossa Senhora do Ó, Muro Alto, Cupe, Maracaípe e Serrambi.

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