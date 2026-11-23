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Energia Litoral Sul recebe operação com mais de 100 profissionais da Neoenergia Pernambuco Mobilização integra o Plano Verão 2026/2027 e reúne ações de manutenção da rede, poda preventiva, segurança e combate a ligações clandestinas no destino turístico

A Neoenergia Pernambuco mobiliza mais de 100 profissionais nesta terça-feira (23) para uma operação especial nos municípios de Tamandaré e Ipojuca, no Litoral Sul do estado. A iniciativa integra o Plano Verão 2026/2027 e tem como objetivo reforçar a segurança da rede elétrica e evitar interrupções no fornecimento de energia durante o período de maior movimentação turística.

A equipe reúne eletricistas, engenheiros, técnicos, supervisores, inspetores e profissionais de segurança. Entre as atividades previstas estão inspeções preventivas na rede elétrica, correção de defeitos e podas de árvores para reduzir o risco de ocorrências, principalmente nos corredores turísticos.

A operação também inclui ações de combate às perdas de energia, com identificação e retirada de ligações clandestinas, além da regularização de medidores e ramais que apresentem irregularidades.

Outra frente de trabalho prevê visitas a condomínios e reuniões com administradores e síndicos, com orientações sobre o uso seguro da energia elétrica. O Programa Neozinho também realizará atividades educativas para a comunidade local, especialmente para crianças.

Em Ipojuca, além de Porto de Galinhas, a operação contempla localidades como Nossa Senhora do Ó, Muro Alto, Cupe, Maracaípe e Serrambi.

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