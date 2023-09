Lives NPC: entenda a tendência viral do TikTok que tem feito influenciadores faturarem

A- A+

Criadores de conteúdo em várias partes do mundo têm faturado no TikTok com um tipo de conteúdo que envolve personagens de jogos on-line e performances personalizadas para seguidores. Quem procura o termo “NPC” na rede social se depara com uma série de transmissões do tipo, em geral com influenciadores caracterizados - com maquiagem, cabelos coloridos, orelhas de pelúcia e outros tipos de apetrechos.

A inspiração vem de personagens de games que costumam ser figurantes dentro das narrativas dos jogos. A sigla, em inglês, faz referência justamente a eles: “non-playable character” (algo como “personagem não jogável”, na tradução para o português).

Além de caracterizar-se como um desses personagens, uma parte importante das lives NPC são as performances. Os criadores de conteúdo reproduzem uma série de gestos - alguns repetitivos - que correspondem às figuras digitais que estão imitando. As vozes infantilizadas fazem parte do pacote.

Os seguidores costumam pedir um gesto, frase ou ação específica para o influenciador. Em troca, paga com presentes virtuais, que podem ser transformados em dinheiro de verdade - e aí que os influenciadores ganham dinheiro.

Confira como funciona esse tipo de transmissão e como os criadores têm lucrado com elas.

O que é o NPC

Recurso comum em games, os “personagens não jogáveis” são criados para povoar mundos virtuais ou desempenharem uma função específica no jogo. São personagens que não são controlados pelos jogadores, mas podem interagir com eles a partir de diálogos pré-determinados.

Em um enredo de game, eles podem ser desde um lojista que atende ao jogador em determinada etapa do jogo até um vilão que compõe parte da história. A ideia é que os NPCs tornem o ambiente do jogo mais vivo e “povoado”. Em comuns, eles têm a característica de ações e diálogos limitados, o que ajuda a explicar o tom robótico que os influenciadores tentam reproduzir durante as lives NPC.

Como funcionam as lives NPC

Além de se vestir para imitar os personagens de games, os criadores de conteúdo incorporam” a dinâmica dos NPCs. Isso significa que podem ficar repetidamente dizendo a mesma frase ou reproduzindo um gesto.

O público que a acompanha a transmissão pode reagir com “presentes” virtuais, que são pagos. A ideia é que eles façam pedidos de ações aos criadores, que as respondem quando o usuário envia um desses “brindes”, em geral figurinhas dentro do TikTok.

Quem assiste ao conteúdo tem de pagar para comprar “presentes” que depois são usados nas reações. Primeiro, é preciso comprar o que o TikTok chama de “Moedas”, que só podem ser utilizadas dentro da plataforma. É com essas moedas que os espectadores enviam os “presentes”.

Ao acessar o ambiente de compra de moedas, é possível escolher por pacotes. O mais barato, com 12, sai por R$ 0,90. O mais caro, com 39.645 moedas, custa R$ 2,9 mil. O “dinheiro virtual” é adicionado ao saldo do usuário.

Com elas, é possível comprar os presentes, que variam de valor. Rosa, Pirulito, Panda e Troféu são algumas das opções de brinde. Do lado do criador, a remuneração acontece a partir da quantidade e nível de brindes que recebe durante a transmissão. O saldo aparece depois da live.

Influenciadores que faturam com o NPC

Em um vídeo que acumulava quase meio milhão de visualizações até este sábado, a influenciadora brasileira @anaa_chr2 conta que, em duas horas e cinco minutos de live NPC, conseguiu faturar US$ 233 (o equivalente a cerca de R$1.235). O saldo aparece no próprio TikTok, com um print que foi exibido pela criadora.

Uma das pioneiras do NPC é a influenciadora e “streamer” canadensa Pinkydoll, que tem 1,2 milhão de seguidores. Em uma entrevista ao New York Times, ela conta que já conseguiu arrecadar US$ 3 mil em uma única live (cerca de R$ 14,6 mil). Com sua atividade no OnlyFans, Instagram e TiktTok, a influenciadora diz lucrar até US$ 7 mil em um dia (o equivalente a R$ 34 mil).

Entre influenciadores brasileiros, a tendência também virou uma atividade lucrativa, mesmo que as cifras - e o número de seguidores envolvidos - sejam menores. Felca e Prizza são alguns dos nomes que se destacaram com lives NPC.

Veja também

BRASIL Vamos, novamente, tirar o Brasil do mapa da fome, diz Wellington Dias