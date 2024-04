Livro conta a ascensão e queda do "Faraó dos Bitcoins" e sua esposa

A- A+

A rápida ascensão — e derrocada ainda mais veloz — de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, e de sua esposa, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, é o tema do livro “Queda Livre”, dos jornalistas Chico Otávio e Isabela Palmeira, que será lançado no dia 3 de maio, pela editora Intrínseca.

Ao longo de 208 páginas, eles destrincham três anos de investigação sobre o caso que movimentou R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021, causando prejuízo financeiro a 89 mil pessoas.

Glaidson está preso desde agosto de 2021 no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, e responde a 13 ações penais. Já Mirelis, que estava foragida da Justiça brasileira, foi detida no início deste ano nos Estados Unidos por irregularidades no visto. Eles são acusados de chefiar uma quadrilha que aplicou um golpe de pirâmide financeira com criptomoedas.

Apesar da movimentação bilionária, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, na Operação Kryptos, conseguiram apreender apenas R$ 400 milhões em bens, já contabilizando algumas carteiras digitais do casal. A investigação aponta que, no dia seguinte à prisão do marido, Mirelis sacou R$ 1 bilhão em criptomoedas e fugiu. Um ano depois, ela publicou nas suas redes que não tinha dinheiro para indenizar os clientes.

Além de crimes relacionados ao sistema financeiro, Glaidson é apontado pelo Ministério Público como mandante do homicídio do trader Wesley Pessano, morto em 2021 em Cabo Frio.

No livro, os autores contam como a mistura de fé, ambição e ganância foi capaz de destruir milhares de famílias pobres e dezenas de celebridades, todos atraídos pela tentação do lucro fácil das criptomoedas.

A união da expertise dela — que já havia aplicado golpe semelhante na Venezuela — no mercado cripto com o carisma e as conexões de Glaidson no universo das igrejas que pregam a “teologia da prosperidade” mostrou-se uma combinação perfeita para a dupla. Atraídos pela garantia de juros mensais de 10%, fiéis deixaram de pagar o dízimo e passaram a investir na pirâmide, mostra o livro. Alguns, inclusive, chegaram a aplicar todas as suas economias.

A união da expertise dela — que já havia aplicado golpe semelhante na Venezuela — no mercado cripto com o carisma e as conexões de Glaidson no universo das igrejas que pregam a “teologia da prosperidade” mostrou-se uma combinação perfeita para a dupla. Atraídos pela garantia de juros mensais de 10%, fiéis deixaram de pagar o dízimo e passaram a investir na pirâmide. Alguns, inclusive, aplicaram todas as suas economias.

