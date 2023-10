A- A+

TECNOLOGIA Livro digital feito em dois dias com apoio de IA é lançado nesta quarta-feira (18) no REC'n'Play Obra foi escrita por 14 autores com auxílio da plataforma de inteligência artificial Strateegia

Feito em dois dias, o livro digital "O Valor da Estratégia" será lançado nesta quarta-feira (18) durante a programação do REC’n’Play, na Livraria Jaqueira localizada no Bairro do Recife.



Conduzida por Silvio Meira, a obra digital colaborativa foi escrita por 14 das maiores lideranças nacionais de diversos setores e teve auxílio da plataforma de inteligência artificial Strateegia, da TDS Company.

E-book é disponibilizado de forma gratuita e pretende demonstrar, dos leigos até especialistas, o potencial da inteligência artificial quando bem utilizada. Sendo o projeto, "um chamado claro para o pensamento inovador e um testemunho do poder da comunidade, diversidade e tecnologia."

“A IA e as tecnologias da informação estão penetrando cada vez mais na sociedade e se transformando em um fator diferencial de produção em um número muito grande de mercados”, diz Silvio Meira, um dos nomes mais importantes do país nas áreas de tecnologia, empreendedorismo e inovação

Dentre os 14 colaboradores, está o secretário executivo de Juventude na Prefeitura do Recife, Marcone Ribeiro, um dos coautores e responsáveis por trazer a perspectiva do serviço público e do movimento social para a discussão sobre estratégia.

“Participar desta experiência foi muito positivo. Primeiro, pela forma como a gente tem conduzido o trabalho, unindo as inteligências de várias pessoas e trocando saberes. Além de se conectar com os conceitos que Silvio Meira tem trazido para o debate. Não só aprendemos como temos a oportunidade de compartilhar experiências”, comenta Marcone.

Plataforma Strateegia

A ferramenta da TDS Company, empresa de Silvio Meira, é capaz de articular inteligências individual, social e artificial, aperfeiçoando o processo decisório em organizações, facilitando o aprendizado educacional e aprimorando processos de recrutamento no mundo corporativo.

Em setembro, a empresa reuniu no Porto Digital 14 lideranças nacionais de organizações públicas e privadas de diferentes áreas para, sob condução de seu cientista-chefe, integrar as inteligências individual, social e artificial na plataforma digital (o espaço físico expandido pelo digital e orquestrado pelo social) através da plataforma.

Programação

O livro será lançado no primeiro dia de programação do REC’n’Play, que acontece desa quarta ao próximo sábado (21). Com um ciclo de painéis, às 12h30, Silvio Meira fala sobre o que é estratégia; às 13h40, o CEO da TDS, Rui Belfort, aborda a transformação estratégica.



Por fim, às 14h45, o professor de Design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e cientista associado da TDS, André Neves, realiza bate-papo com o tema “Plataforma de Transformação Estratégica”, com a participação de convidados.

Para as pessoas que quiserem ler o livro em primeira mão, a TDS disponibiliza a edição em pré-lançamento através do hotsite.

Serviço

Lançamento do e-book: 18 de outubro, durante o REC’n’Play

Local: Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, 110, Recife Antigo)

12h30 – Palestra “O que é Estratégia”, com Silvio Meira

13h40 – Palestra “Transformação Estratégica”, com Rui Belfort

14h45 – Palestra “Plataforma de Transformação Estratégica”, com André Neves e Convidados

E-book foi escrito por 14 das maiores lideranças nacionais de diversos setores (Foto: Divulgação)

Os autores

Silvio Meira, cientista-chefe e fundador da TDS Company;

Cinthia Cavalcanti, diretora de Desenvolvimento Organizacional e T.I. no Grupo Aço Cearense;

André Neves, professor de Design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e cientista associado da TDS Company;

Cristina Luna, diretora do Investe Recife da Prefeitura da Cidade do Recife;

Claudio Marinho, fundador e CEO da Porto Marinho;

Domingos Monteiro, CEO na Neurotech;

Filipe Calegario, professor do Centro de Informática CIn-UFPE e cientista associado da TDS;

Larissa Marila Serrano Silva, diretora acadêmica da Ânima Educação;

Marcone Ribeiro, secretário executivo de Juventude na Prefeitura do Recife;

Pierre Lucena, presidente do Porto Digital;

Rui Belfort, CEO da TDS Company;

Sérgio Falcão, COO da TDS Company;

Theo Vieira, diretor de comércio digital na Janssen Brasil;

Vinicius Garcia, Professor do CIn-UFPE e cientista associado da TDS Company.

Veja também

Fernando de Noronha Aeroporto de Fernando de Noronha receberá investimento de R$ 60 milhões para melhorias no terminal