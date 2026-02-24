A- A+

comércio digital Livro lançado no Sebrae propõe estratégias para micro e pequenas empresas no comércio digital Obra será apresentada no dia 12 de março e reúne ferramentas práticas para ampliar competitividade

O especialista em marketing digital Felipe Pereira lançará, no próximo dia 12 de março, no Sebrae, o livro “Internet que Vende”. A obra, publicada pela DVS Editora, apresenta estratégias práticas de marketing digital e inteligência artificial voltadas à geração de faturamento previsível e sustentável para pequenos negócios no comércio digital.

O e-commerce brasileiro movimentou R$100,5 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Ao mesmo tempo, micro e pequenas empresas registraram crescimento de 1.200% nas vendas online desde o início da pandemia, conforme dados do Dashboard de Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base em informações da Receita Federal.

"Nos últimos anos, muitos empreendedores têm dificuldade em transformar visitas em vendas. Com ‘Internet que Vende’, queremos mostrar caminhos práticos para que qualquer negócio consiga resultados consistentes no digital," afirma Felipe Pereira.

"Nosso objetivo é que mais micro e pequenas empresas possam crescer de forma previsível no ambiente online. Quem entende como vender na internet sai na frente do mercado", acrescenta Pereira.

Sobre o autor

Formado em Ciência da Computação, com mestrado e doutorado em Administração, Felipe Pereira é especialista em marketing digital, tráfego pago e construção de autoridade online. Ele também faz mentorias, cursos e palestras sobre o setor.

