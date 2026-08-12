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LANÇAMENTO Livro propõe novo ciclo de desenvolvimento para Pernambuco Organizada pela Editora Algomais e Rede Gestão, obra reúne 19 especialistas e consolida três anos de debates sobre os caminhos para o futuro do Estado

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O debate sobre os próximos caminhos do desenvolvimento de Pernambuco ganhou nesta terça-feira (12) uma nova contribuição com o lançamento do livro Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento estadual. Resultado de três anos de discussões e com a participação de mais de 2,5 mil empresários, gestores públicos e acadêmicos, a publicação reúne reflexões de 19 especialistas sobre áreas consideradas estratégicas para o futuro do estado.

Organizado pela Editora Algomais e pela Rede Gestão, em parceria com a TGI Consultoria, a Ceplan e a Factta Consultoria, com patrocínio do Banco do Nordeste e do governo federal, o livro propõe uma discussão sobre a necessidade de construção de um novo projeto de desenvolvimento para Pernambuco. A publicação aborda temas como educação, segurança pública, ciência e inovação, meio ambiente, comércio exterior, gestão pública, desenvolvimento regional e infraestrutura.

A apresentação da obra foi conduzida pelo consultor e fundador da TGI Francisco Cunha, que destacou como uma das principais conclusões dos três anos de trabalho o esgotamento do modelo de desenvolvimento que orientou Pernambuco nas últimas décadas.

“Estamos lançando agora o livro que é o resultado de três anos de trabalho discutindo o desenvolvimento de Pernambuco. Uma das conclusões importantes a que chegamos é que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco que foi gestado lá no século passado, chamado industrial-portuário, está em vias de esgotamento. Portanto, ele precisa ser substituído por um modelo que esteja sintonizado com os desafios da contemporaneidade".

Planejamento

Para Cunha, a publicação busca contribuir para o planejamento do próximo ciclo de desenvolvimento do Estado. As propostas reunidas no livro serão apresentadas aos candidatos ao governo de Pernambuco e, posteriormente, ao governador que assumir o cargo. “Nesse sentido, o livro indica alguns caminhos importantes a serem considerados pelos candidatos ao governo e, quando o próximo governador assumir, nós vamos ter a oportunidade de entregar pessoalmente e explicar o que é que está sendo proposto".

O diagnóstico apresentado na obra parte da avaliação de que o modelo construído a partir da década de 1950 cumpriu seu papel histórico. “O nosso estudo parte da constatação de que o modelo de desenvolvimento que orientou Pernambuco nas últimas décadas se esgotou porque foi praticamente todo executado. É um modelo concebido na década de 1950, inspirado pelas ideias do economista e padre francês Louis-Joseph Lebret, que cumpriu seu papel histórico e agora precisa ser redesenhado diante das novas realidades”, afirma Cunha.

O plano mencionado teve origem na encomenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Codepe), criada pelo então governador Agamenon Magalhães. O estudo de Lebret, publicado em 1955, identificou a vocação portuária do estado e propôs as bases do que viria a ser o Complexo Industrial Portuário de Suape, com previsão de refinaria, estaleiro e polos industriais integrados ao sul do Recife.

A palestra de lançamento, conduzida por Cunha, contou ainda com uma mesa formada por Cláudia Santos, editora da revista Algomais; Tânia Bacelar, economista e sócia e fundadora da Ceplan; Ricardo de Almeida e Fábio Menezes, consultores e sócios da TGI e integrantes da Rede Gestão.

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