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Reforma Tributária Professores da Faculdade de Direito do Recife e USP lançam livro sobre reforma tributária Com prefácio do ministro do STJ Gurgel de Faria, obra analisa os novos tributos sobre bens e serviços e integra as celebrações do bicentenário da FDR

Em meio a implementação da Reforma Tributária no Brasil, os professores da Faculdade de Direito do Recife (FDR-UFPE) Eric Castro e Silva e da Universidade de São Paulo (USP) Roberto Quiroga Mosquera lançaram, nesta sexta-feira (17), o livro "Aspectos essenciais do imposto e da contribuição sobre bens e serviços".

O lançamento da obra ocorreu na sede da FDR, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A solenidade reuniu diversos nomes de relevância da área jurídica, incluindo o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Alberto Gurgel de Faria, que escreveu o prefácio do livro.

Na ocasião, Gurgel de Faria também foi homenageado com a medalha do Mérito da Faculdade de Direito do Recife, dentro das comemorações dos 200 anos da Instituição.

Matéria em atualização

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