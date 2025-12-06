A- A+

Lançamento Livro sobre felicidade entre gerações será lançado, na próxima quinta-feira, no Recife Pernambucano Edjair Alves apresenta estudo sobre comportamento geracional e visão de felicidade

Felicidade, longevidade e planejamento financeiro entre gerações. Após ampla pesquisa sobre os temas, o escritor pernambucano Edjair Alves lança na próxima quinta-feira (11), às 18h, na Casa Mendez, no bairro da Jaqueira, o livro “A Felicidade Entre as Gerações”.

A publicação é resultado de entrevistas e observações realizadas durante oito meses no Canadá e nos Estados Unidos, onde o autor conviveu diariamente com jovens das gerações Y e Z de 18 países diferentes, buscando entender como esses grupos definem felicidade, se relacionam com o trabalho e se preparam para o futuro em um mundo com maior expectativa de vida.

A decisão de escrever o livro surgiu durante um período sabático iniciado aos 70 anos de idade. “Resolvi não ser mais empregado e fui estudar inglês em Vancouver”, contou. Foi nessa convivência diária, cerca de seis horas por dia, com mais de 160 jovens, que Edjair viu uma oportunidade concreta de pesquisa.

Inicialmente centrado na Geração Z, o estudo foi ampliado para permitir comparações com outras faixas etárias. “Para fazer comparativo, eu precisava ter entendimento das outras gerações também”, explicou. A pesquisa, então, abrangeu desde a Geração Silenciosa (1928–1945) até a Geração Alfa. No caso das crianças menores de seis anos, Edjair realizou observações de comportamento.

O autor afirma que todo o material coletado foi tabulado e comparado com pesquisas acadêmicas internacionais. “Associei as minhas pesquisas às que existem sobre gerações, de universidades como Princeton, Oxford e Harvard”, disse. O objetivo, segundo ele, foi verificar se sua observação empírica era confirmada por estudos científicos.

Entre as conclusões, Edjair destaca que a felicidade, para a Geração Z, está ligada à liberdade e ao equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. “A vida pessoal é mais importante do que o trabalho”, afirmou. Ele também aponta uma mudança na forma de se relacionar com o mercado. “A geração Z só trabalha se for com propósito. Não existe mais esse negócio de vestir a camisa da empresa.”

O autor também observou mudanças profundas na trajetória profissional. Segundo ele, a Geração Z deve ter em média 18 empregos, seis carreiras diferentes e 15 residências ao longo da vida. Além disso, Edjair afirma que os jovens acreditam que as gerações anteriores degradaram o planeta. “Eles acham que as gerações anteriores estão deixando o lixo para eles”, disse.

O autor afirma que o livro não busca oferecer fórmulas, mas incentivar reflexão sobre diferenças comportamentais e seu impacto nas relações humanas. O lançamento de A Felicidade Entre as Gerações será no dia 11 de dezembro, às 18h, na Casa Mendez, localizada na Rua Simão Mendes, nº 143, Jaqueira, Zona Norte do Recife.

