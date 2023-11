A- A+

Tributos em Pernambuco Livro sobre história dos tributos em Pernambuco é lançado na próxima terça (28) O lançamento marca a celebração dos 30 anos de fundação do escritório Ivo Barboza & Advogados Associados, que patrocinou a pesquisa e publicação do livro

Na próxima terça-feira (28), o escritório Ivo Barboza & Advogados Associados lança o livro "Uma breve história dos tributos em Pernambuco", de autoria dos historiadores George Cabral, Dirceu Marroquim e Saulo Vilar. A publicação oferece um panorama da história de Pernambuco pelo viés das taxas de impostos, indo do Brasil colonial até os tempos atuais.

O lançamento marca a celebração dos 30 anos de fundação do escritório Ivo Barboza & Advogados Associados, que patrocinou a pesquisa e publicação do livro.

“Ao chegar nesta data, o nosso intuito era o de oferecer à sociedade uma contribuição para o conhecimento sobre os tributos de uma forma mais ampla, e não apenas restrita ao direito. Foi por isso que decidimos convidar historiadores para escreverem sobre esse aspecto tão importante para o nosso estado”, afirmou o advogado tributarista e sócio-fundador do escritório, Ivo Barboza.

O livro tem prefácio assinado pela economista e consultora Tânia Bacelar e texto de contracapa da jurista e escritora Margarida Cantarelli. Após o lançamento - em evento apenas para convidados na Academia Pernambucana de Letras (APL), a partir das 19h - o livro será distribuído para universidades, escolas e bibliotecas do estado de Pernambuco.

Um dos autores da obra, o historiador e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) George Cabral destaca que é um livro de história que também traz uma dimensão da vida econômica de Pernambuco, com implicações políticas e sociais. “Os tributos tocam na vida de qualquer brasileiro. É um tema muito atual e um tema muito complexo, mas que abordamos de uma forma mais leve, mais acessível. É um livro de história, não é um livro de direito tributário, embora a gente dialogue em vários momentos com o direito”, explicou.

Com uma linha do tempo que vai de 1549 a 2023, as 250 páginas do livro mostram a reação dos representantes da população pernambucana em vários momentos em que Portugal exigiu aumento de impostos, como no século 18, quando Lisboa foi destruída por um terremoto. Também aborda o período em que Pernambuco foi governado por Maurício de Nassau e a transição de império para república. Nos tempos atuais, mostra as mudanças nos sistemas de arrecadação e a digitalização dos processos.

Partindo de uma ampla pesquisa histórica, o livro se destaca ainda pelo ineditismo em abordar a história dos tributos em um período tão extenso.



“Quando olhamos para o passado, dificilmente os tributos são objeto de conhecimento histórico de maneira tão sistemática e completa. Com este livro, conseguimos entender a historicidade dos impostos desde o funcionamento da máquina estatal até o cotidiano das pessoas”, afirmou o historiador Dirceu Marroquim, co-autor do livro.

O auditor fiscal Saulo Vilar, também autor do livro, destaca a visão proativa do escritório Ivo Barboza em promover a divulgação do conhecimento. “É algo muito comum em outros países ver a iniciativa privada investindo em educação e seria ótimo que tivéssemos mais iniciativas assim”, disse.

