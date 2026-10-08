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LANÇAMENTO Livro traz nova abordagem sobre gestão e crescimento de empresas Autores apresentam método desenvolvido a partir de mais de três décadas de experiência em gestão, vendas, marketing e desenvolvimento de negócios

Os executivos e consultores Massud Júnior, Sérgio Machado e Wagner Mendes lançam, nesta quinta-feira (8), às 17h30, o livro "Método I.D.A.D.E. - Como Empresas Crescem com Clareza, Foco e Execução", na Livraria da Praça, em Casa Forte, no Recife.

A publicação, que será vendida ao preço de R$ 59,90, reúne experiências acumuladas ao longo de mais de três décadas de atuação dos três autores no mercado e apresenta uma metodologia voltada para empresas que buscam transformar análise e planejamento em ações práticas.



O método é estruturado a partir de cinco fundamentos: Inteligência, Diagnóstico, Atenção, Disciplina e Execução, conceitos que, segundo os autores, ajudam a orientar decisões e estratégias para o crescimento sustentável dos negócios.

A ideia do livro surgiu da convergência das experiências profissionais de Massud, Sérgio e Wagner, que construíram carreiras especialmente nos segmentos de vendas, marketing, trade marketing e desenvolvimento de negócios.



“O livro é fruto da colaboração de três pessoas que se respeitam, compartilham experiências e têm visões muito semelhantes sobre como liderar e desenvolver negócios. Agora, juntos novamente, queremos levar ao mercado a nossa visão sobre os caminhos que podem ajudar as empresas a alcançar sua melhor I.D.A.D.E., unindo inteligência, diagnóstico, atenção, disciplina e execução”, diz Sergio Machado, um dos autores.

Autores

Sérgio Machado tem mais de 30 anos de experiência no mercado de bens de consumo, com atuação em empresas nacionais e multinacionais nas áreas de gestão comercial e trade marketing. Sócio fundador da Raízes Consultoria, desenvolveu estratégias comerciais, ao longo da carreira, para diferentes canais de distribuição alimentar e liderou programas de vendas e marketing voltados ao crescimento de marcas e negócios.

Massud Júnior possui mais de 30 anos de experiência em gestão, vendas e desenvolvimento de negócios. Construiu sua trajetória em empresas como Ambev, M. Dias Branco, Solar Coca-Cola e Nestlé, ocupando posições de liderança. Atualmente, atua como conselheiro, consultor e mentor de empresas e também é sócio fundador da Raízes Consultoria.

Wagner Mendes é administrador de empresas, com MBA em Marketing e pós-graduação em Gestão Empresarial. Atua há mais de 34 anos nas áreas de marketing, vendas e gestão, com experiência no desenvolvimento de marcas, produtos, estratégias comerciais e projetos de crescimento. Liderou equipes multidisciplinares e participou da construção e do reposicionamento de marcas no mercado brasileiro. É sócio fundador da Raízes Consultoria.

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