Empreendedorismo familiar Livro traz uma visão conceitual com experiências e cases reais sobre empresas familiares de PE O livro "AJA - O Método: empresas familiares duradouras" lança no dia 2 de fevereiro

As empresas familiares, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são responsáveis por 90% dos empreendimentos brasileiros. Dentro desses negócios, é possível ver a dificuldade na relação empresa/família, essa segunda sendo escanteada e até mesmo dividida devido aos problemas relacionados aos negócios. Pensando nisso, Antônio Jorge Araújo, Elane Cabral e Bruno Suassuna lançam o livro “AJA - O Método: empresas familiares duradouras”, no dia 2 de fevereiro, às 17h, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

O livro traz um registro conceitual sobre o tema e uma experiência concreta de desenvolvimento e mudanças que poderão ajudar tanto as empresas quanto os profissionais que se dedicam a essa área de trabalho: A publicação, editada pela Gráfica FacForm, marca os 20 anos da AJA Governança & Sucessão, que é liderada pelos consultores empresariais, Antônio Jorge Araújo, Elane Cabral e Bruno Suassuna. A coordenação editorial, textos e entrevistas são da jornalista Adriana Victor, o projeto gráfico é de Ricardo Gouveia de Melo e o prefácio é assinado pela consultora gaúcha, Claudia Tondo. Além disso, conta com dicas a respeito de como lidar com sua empresa.

Com apenas 94 páginas, a obra trata essencialmente da visão dos 3 consultores pernambucanos sobre as empresas familiares, sobre o método de trabalho adotado com as empresas atendidas ao longo desses 20 anos de estrada e os resultados concretos, transmitidos através de depoimentos de clientes e parceiros. Entre as empresas e empresários que participam do livro com seus depoimentos reais e enriquecedores estão o casal Boris e Mary Berenstein, do Centro Diagnóstico Boris Berenstein; Luiz Montenegro, da MMS Comunicação; Pedro Ivo, Paula e Renata Moura, da Viana & Moura Construções; Luciana Maranhão, da Maravilha Motos; Felipe Rebêlo, da Advocacia Galdino e Rebêlo; Wilson Carnevalli, da Ekilibra; Gilvan Cavalcanti Sobrinho, da Miriri Alimentos & Bioenergia; entre outros importantes líderes de grupos empresariais da região.

São 6 capítulos que mostram o caminho desde a formação da AJA Governança & Sucessão, suas características enquanto consultora de gestão, governança e sucessão para empresas do Nordeste e do Brasil; e o dia a dia do trabalho com o complexo; desafiante e atraente universo dos negócios familiares. No Capítulo 2, um dos mais relevantes da publicação, é possível conferir os principais elementos adotados no Método AJA para empresas familiares duradouras baseadas em princípios como: qualidade do vínculo, ambiente produtivo e mudança possível. Tudo com base nos eixos: capacitação, troca de experiências e ação. Além disso, o leitor tem acesso à metodologia adotada pela equipe AJA que envolve o conhecimento da realidade, projeto de mudança e a implantação das ações. No Capítulo 3, o leitor verá o resultado disso tudo na prática.

Para os sócios da AJA Governança & Sucessão, o livro é a concretização de uma ideia que já vem sendo discutida há algum tempo de registrar o processo e a experiência de anos de trabalho, mas que só ganhou força durante a pandemia e com a chegada dos 20 anos da AJA. "Nossa expectativa é despertar o interesse dos empresários e demais profissionais ligados ao tema e mostrar a percepção de que, de fato é com vontade, é possível mudar e avançar no desenvolvimento das empresas familiares. Existe método eficaz e comprovado para isso. A AJA tem essa experiência aprovada e reconhecida", revela Antônio Jorge Araújo; especialista em gestão e governança, fundador da AJA Gestão & Governança, co-fundador da Escola F - Educação para Empresas Familiares, conselheiro do Projeto RUMO e primeiro Coordenador Geral do Capítulo IBGC Pernambuco.

