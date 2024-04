A- A+

Enem dos concursos Local da prova do Concurso Unificado estará disponível nesta quinta; veja como consultar Os candidatos poderão acessar o documento na Área do Candidato no mesmo site onde fizeram a inscrição

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CPNU) poderão consultar a partir de quinta-feira, dia 25 de abril, a partir das 10h, o cartão de confirmação de inscrição. O “Enem dos concursos” terá as provas aplicadas no dia 5 de maio de 2024, em 228 cidades

Como consultar o local da prova?

Os candidatos poderão acessar o documento na Área do Candidato, no site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login.

Para acessar é preciso fazer login com os dados da conta GOV. BR. O cartão de confirmação fornecerá informações essenciais, como o número de inscrição, data, horário e local da prova, bem como a confirmação de solicitações especiais de atendimento ou uso do nome social, se aplicável. Embora não seja obrigatório, é recomendável que os candidatos levem o cartão no dia da prova.

O governo anunciou na última terça-feira, dia 23, um conjunto de novas regras para a aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado, chamado de "Enem dos concursos". Para evitar fraude, os candidatos não poderão sair com o caderno de provas nem fazer anotações no cartão de confirmação. Em outra frente, digitais e exame grafológico para biometria serão coletados na sala de aplicação das provas.

Um total de 228 cidades vão receber a prova no dia 5 de maio. Foram 2,14 milhões de pessoas confirmadas em todo o Brasil, e 57,3% delas são da faixa de renda de até R$ 4.236, ou seja, três salários mínimos. No recorte por gênero, 56% são mulheres.

O governo autorizou o uso da Força Nacional para apoio no dia da prova do Concurso Público. A aplicação do exame será em aproximadamente 5.150 locais como escolas e prédios públicos.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, ficou responsável pela coordenação dessa rede, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Salários de até R$ 23 mil

Ao todo, serão oferecidas vagas para 21 órgãos federais, com salários que variam de R$ 5.488,70 a R$ 22,9 mil.

Um mesmo cargo pode oferecer diferentes remunerações, a depender da formação extra do candidato (doutorado ou mestrado, por exemplo) e de eventuais gratificações.

