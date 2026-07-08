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multimodal nordeste 2026

Debate sobre logística e infraestrutura no Nordeste ocorre no Recife

Em feira que reunirá empresas, especialistas e lideranças dos segmentos de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior, desafios logísticos da região serão discutidos

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Região vive um momento estratégico para consolidar sua posição como um dos principais polos logísticos do país. Região vive um momento estratégico para consolidar sua posição como um dos principais polos logísticos do país.  - Foto: Divulgação

A feira Multimodal Nordeste 2026 vai debater os desafios logísticos da região Nordeste entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expocenter. Com uma carteira crescente de investimentos em portos, ferrovias, terminais e centros logísticos, a região vive um momento estratégico para consolidar sua posição como um dos principais polos logísticos do país. A principal discussão no evento será a transformação desse cenário em vantagem competitiva, o que requer a integração entre os diferentes modais de transporte, redução de entraves regulatórios e investimento na qualificação da mão de obra. 

Este ano, a feira chega à terceira edição reunindo empresas, especialistas e lideranças dos segmentos de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior. A programação contará com exposição de marcas e serviços, além do Conecta Multimodal, espaço dedicado a palestras, painéis e debates sobre inovação, infraestrutura e os desafios da cadeia logística.

Para o sócio-diretor da Multimodal Nordeste Domenico Carneiro, o principal desafio do Nordeste é transformar os investimentos em infraestrutura em ganhos efetivos de competitividade.

"O grande desafio para o Nordeste transformar os investimentos em infraestrutura logística em diferencial competitivo está em avançar rumo à multimodalidade, reduzindo a forte dependência do modal rodoviário e integrando de forma mais eficiente ferrovias, portos, cabotagem e hidrovias. Isso permite reduzir custos de transporte e desengargalar o escoamento de cargas, mas só gera competitividade real se os modais funcionarem de forma articulada, e não como projetos isolados", afirma.

Segundo ele, a posição geográfica privilegiada da região amplia ainda mais o potencial de crescimento. "O fortalecimento da cabotagem e da conectividade marítima entre os portos do Nordeste e os grandes centros consumidores e exportadores é um caminho direto para inserir a região nas cadeias logísticas nacionais e internacionais", destaca.

Carneiro também chama atenção para fatores que vão além das obras de infraestrutura. "Reduzir entraves regulatórios, ampliar a segurança jurídica e investir na qualificação da mão de obra são condições fundamentais para atrair investimentos de longo prazo. A expansão da infraestrutura só gera valor pleno quando acompanhada de profissionais preparados para operar sistemas logísticos cada vez mais tecnológicos", acrescenta.

O avanço da infraestrutura também vem sendo acompanhado por empresas que atuam diretamente na cadeia logística. O gerente de Negócios da E-Log, Marcelo Moura, afirma que a companhia tem direcionado investimentos para ampliar sua capacidade operacional por meio de soluções integradas.

"O E-Log vem acompanhando esse movimento por meio de investimentos em infraestrutura integrada, oferecendo soluções que atendem diferentes etapas da cadeia logística. Nosso objetivo é criar um ecossistema logístico capaz de acompanhar o crescimento da demanda e oferecer aos clientes uma estrutura preparada para as necessidades atuais e futuras", explica.

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Outro exemplo desse movimento é o Tecon Suape, que também vem ampliando investimentos para atender ao crescimento da movimentação de cargas na região. De acordo com o diretor comercial da empresa, Giovanni Souza, a estratégia tem sido fortalecer a infraestrutura, investir em tecnologia e ampliar a capacidade operacional.

"O Nordeste vive um momento muito positivo, e o Tecon Suape tem se preparado para acompanhar esse crescimento. Investimos continuamente em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia e digitalização dos processos para aumentar nossa capacidade e eficiência. Nosso foco é garantir uma operação cada vez mais ágil, segura e previsível, oferecendo aos clientes uma solução logística completa, personalizada e preparada para o crescimento da região", destaca.

Para o executivo, o potencial logístico da região ainda oferece grandes oportunidades de desenvolvimento. "O Nordeste possui uma localização estratégica, um mercado em expansão e enorme potencial para crescer. Nosso papel é transformar essas oportunidades em soluções que reduzam custos, aumentem a eficiência e gerem mais competitividade para os nossos clientes", afirma.

A tecnologia também ocupa papel central nessa transformação. "Investimos em automação, inteligência de dados e digitalização para tornar nossas operações mais rápidas, eficientes e seguras. Além disso, seguimos com investimentos consistentes em iniciativas voltadas à eficiência energética e às práticas ESG. Acreditamos que competitividade e responsabilidade precisam sempre andar lado a lado", completa Giovanni Souza.

Durante a Multimodal Nordeste, empresas como E-Log e Tecon Suape apresentarão soluções, cases e tecnologias voltadas à integração entre infraestrutura, inovação e sustentabilidade, reforçando o papel da feira como um espaço estratégico para discutir o futuro da logística no Nordeste.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a Multimodal Nordeste reúne empresas, operadores logísticos, transportadoras, representantes da indústria, varejo e especialistas para discutir tendências, inovação e oportunidades de negócios voltadas ao desenvolvimento da logística e da infraestrutura no Nordeste. A feira conta com patrocínio do Porto do Recife, além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA e FIEPB.

 

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