A- A+

multimodal nordeste 2026 Debate sobre logística e infraestrutura no Nordeste ocorre no Recife Em feira que reunirá empresas, especialistas e lideranças dos segmentos de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior, desafios logísticos da região serão discutidos

A feira Multimodal Nordeste 2026 vai debater os desafios logísticos da região Nordeste entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expocenter. Com uma carteira crescente de investimentos em portos, ferrovias, terminais e centros logísticos, a região vive um momento estratégico para consolidar sua posição como um dos principais polos logísticos do país. A principal discussão no evento será a transformação desse cenário em vantagem competitiva, o que requer a integração entre os diferentes modais de transporte, redução de entraves regulatórios e investimento na qualificação da mão de obra.

Este ano, a feira chega à terceira edição reunindo empresas, especialistas e lideranças dos segmentos de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior. A programação contará com exposição de marcas e serviços, além do Conecta Multimodal, espaço dedicado a palestras, painéis e debates sobre inovação, infraestrutura e os desafios da cadeia logística.

Para o sócio-diretor da Multimodal Nordeste Domenico Carneiro, o principal desafio do Nordeste é transformar os investimentos em infraestrutura em ganhos efetivos de competitividade.

"O grande desafio para o Nordeste transformar os investimentos em infraestrutura logística em diferencial competitivo está em avançar rumo à multimodalidade, reduzindo a forte dependência do modal rodoviário e integrando de forma mais eficiente ferrovias, portos, cabotagem e hidrovias. Isso permite reduzir custos de transporte e desengargalar o escoamento de cargas, mas só gera competitividade real se os modais funcionarem de forma articulada, e não como projetos isolados", afirma.

Segundo ele, a posição geográfica privilegiada da região amplia ainda mais o potencial de crescimento. "O fortalecimento da cabotagem e da conectividade marítima entre os portos do Nordeste e os grandes centros consumidores e exportadores é um caminho direto para inserir a região nas cadeias logísticas nacionais e internacionais", destaca.

Carneiro também chama atenção para fatores que vão além das obras de infraestrutura. "Reduzir entraves regulatórios, ampliar a segurança jurídica e investir na qualificação da mão de obra são condições fundamentais para atrair investimentos de longo prazo. A expansão da infraestrutura só gera valor pleno quando acompanhada de profissionais preparados para operar sistemas logísticos cada vez mais tecnológicos", acrescenta.

O avanço da infraestrutura também vem sendo acompanhado por empresas que atuam diretamente na cadeia logística. O gerente de Negócios da E-Log, Marcelo Moura, afirma que a companhia tem direcionado investimentos para ampliar sua capacidade operacional por meio de soluções integradas.

"O E-Log vem acompanhando esse movimento por meio de investimentos em infraestrutura integrada, oferecendo soluções que atendem diferentes etapas da cadeia logística. Nosso objetivo é criar um ecossistema logístico capaz de acompanhar o crescimento da demanda e oferecer aos clientes uma estrutura preparada para as necessidades atuais e futuras", explica.

Outro exemplo desse movimento é o Tecon Suape, que também vem ampliando investimentos para atender ao crescimento da movimentação de cargas na região. De acordo com o diretor comercial da empresa, Giovanni Souza, a estratégia tem sido fortalecer a infraestrutura, investir em tecnologia e ampliar a capacidade operacional.

"O Nordeste vive um momento muito positivo, e o Tecon Suape tem se preparado para acompanhar esse crescimento. Investimos continuamente em infraestrutura, novos equipamentos, tecnologia e digitalização dos processos para aumentar nossa capacidade e eficiência. Nosso foco é garantir uma operação cada vez mais ágil, segura e previsível, oferecendo aos clientes uma solução logística completa, personalizada e preparada para o crescimento da região", destaca.

Para o executivo, o potencial logístico da região ainda oferece grandes oportunidades de desenvolvimento. "O Nordeste possui uma localização estratégica, um mercado em expansão e enorme potencial para crescer. Nosso papel é transformar essas oportunidades em soluções que reduzam custos, aumentem a eficiência e gerem mais competitividade para os nossos clientes", afirma.

A tecnologia também ocupa papel central nessa transformação. "Investimos em automação, inteligência de dados e digitalização para tornar nossas operações mais rápidas, eficientes e seguras. Além disso, seguimos com investimentos consistentes em iniciativas voltadas à eficiência energética e às práticas ESG. Acreditamos que competitividade e responsabilidade precisam sempre andar lado a lado", completa Giovanni Souza.

Durante a Multimodal Nordeste, empresas como E-Log e Tecon Suape apresentarão soluções, cases e tecnologias voltadas à integração entre infraestrutura, inovação e sustentabilidade, reforçando o papel da feira como um espaço estratégico para discutir o futuro da logística no Nordeste.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a Multimodal Nordeste reúne empresas, operadores logísticos, transportadoras, representantes da indústria, varejo e especialistas para discutir tendências, inovação e oportunidades de negócios voltadas ao desenvolvimento da logística e da infraestrutura no Nordeste. A feira conta com patrocínio do Porto do Recife, além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da ABAC, ADAB, ANELOG, GRISTEC, FIEPE, FIEA e FIEPB.

Veja também