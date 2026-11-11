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NATAL Loja colaborativa Artesanato de Talentos inaugura edição natalina com produtos de artesanato Artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa assinam as peças

A loja colaborativa Artesanato de Talentos expõe, no Shopping RioMar Recife, itens natalinos. Disponíveis para a compra, as peças foram produzidas por 17 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa.

Entre os itens disponíveis estão guirlandas, árvores de Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e souplast. Os valores variam de R$ 15,00 a R$ 350,00.

A iniciativa é desenvolvida a partir de uma parceria do RioMar Recife com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Instituto Empresário Oscar Amorim de Desenvolvimento Econômico e Social, entidade da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio-PE).

Segundo a coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM, Alexandra Silva, a iniciativa busca promover a economia criativa por meio da capacitação e da comercialização dos produtos.

A coordenadora também ressaltou o impacto da iniciativa para as artesãs.

“Com a participação majoritária de mulheres, a ação também contribui para promover a independência financeira e a autonomia, gerando impacto positivo na vida das participantes e fortalecendo toda a comunidade”, afirmou.

De acordo com a secretária executiva do Instituto Fecomércio, Wilma Fonseca, o espaço localizado no shopping facilita o contato dos artesãos com o público.

“O Natal é o período de maior movimento do comércio, e estar dentro de um shopping nessa época coloca o trabalho dessas artesãs e artesãos diante de um público que eles dificilmente alcançariam sozinhos”, disse.

Wilma complementa que, além da exposição e venda dos produtos, os participantes participam de capacitações sobre empreendimento, gestão, marketing digital, precificação e atendimento ao cliente.

“O trabalho começa antes, na formação. Muitos participantes chegam com talento de sobra e saem sabendo calcular o preço da peça, atender o cliente e divulgar o produto nas redes. É essa combinação que transforma o artesanato em fonte de renda estável, dentro e fora do shopping”, disse.

A expectativa é de movimentar cerca de R$ 100 mil em vendas durante o funcionamento da Artesanato de Talentos de Natal no RioMar Recife, que ficará no empreendimento até o dia 24 de dezembro. A loja segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h.

Participantes

Edvaldo Lopes (Reciart's); Maria Auxiliadora (Mãos Mágicas); Gerlinde Bazilio (Encanto em Artes); Gerlane Ramos (Mãos Mágicas); Adilson Hermann (Art Construção); Ivani Oliveira (Mãos Mágicas); Luciana Souza (Arte Criativa); Roseneide Pessoa (Arte em Família); Dinaly Caroliny (Ateliê Dinaly Caroliny); Eduardo de Sena (Mãos Mágicas); Taciana Melo (Artesanato Melo); José Roberto (Reciart's); Joselaine Firmino (Mulheres de Arte); Ninha (Ninha Arte); Rosilda Pessoa (Arte em Família); Rose Lima (Linhas e Artes); Maria José (Arte em Família).

*Com informações da assessoria de imprensa

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