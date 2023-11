Loja de eletrodomésticos de luxo inaugura unidade no Recife

A- A+

Com aporte financeiro de R$ 3 milhões, a Elettromec, marca de eletrodomésticos de luxo, está prestes a inaugurar uma nova unidade no Recife. A cerimônia de lançamento está marcada para o dia 28 de novembro, na própria loja, que se estabelecerá no bairro de Boa Viagem, na Rua Benvinda de Farias, 2279, esquina com a Domingos Ferreira.

O empreendimento abrange 508 metros quadrados, com um portfólio composto por 190 produtos. Segundo a empresa, Pernambuco, na média de consumo, recebe a promessa de um aumento de 150% no faturamento, e se consolida como a primeira loja da marca no Nordeste.

O portfólio Elettromec proporciona ao público acesso a produtos eletrodomésticos premium, design contemporâneos, além de dispositivos de comando touch, temperatura programada e customização, indo desde cooktops e fornos de última geração até refrigeradores elegantes e coifas.

“Estamos muito contentes com a abertura da loja na capital pernambucana, pois acreditamos que esta é uma praça fundamental. A região mostra cada vez mais sua relevância e faz todo sentido expandir a presença da Elettromec através de uma loja própria, entregando todo o conceito e a experiência única que a nossa marca preza”, afirma o CEO da empresa, Bruno Hofman.

