Lojas da Neoenergia funcionam normalmente nesta segunda-feira

A- A+

As lojas de atendimento da Neoenergia Pernambuco funcionarão normalmente nesta segunda-feira (23). As unidades só fecharão na terça-feira (24) de São João, voltando ao trabalho normal na quarta (25).

O teleatendimento, por meio do número 116, permanece funcionando 24h por dia. Além disso, mais de 50 serviços já estão à disposição por meio do Whatsapp (81.3217.6990), do site oficial ( www.neoenergia.com/pernambuco), e do aplicativo da distribuidora.

Nas ruas, as equipes de plantão seguem reforçadas desde sexta-feira até a terça-feira, com um aumento de 100% no efetivo. No total, serão mais de 250 eletricistas diariamente nos principais polos juninos de Pernambuco. Todo o sistema elétrico será monitorado no Centro de Operações Integradas (COI), que também recebeu um aumento no efetivo de controladores e engenheiros.

SÃO JOÃO SEGURO – Para conscientizar sobre o uso seguro da energia elétrica no período junino, a Neoenergia coloca no ar uma nova campanha de orientação. Com o refrão “Agora é São João, agora é alegria! Não deixe o fogaréu acabar sua energia”, o jingle da campanha reforça a importância com a segurança durante as festas juninas pelo país. A iniciativa se soma às ações preventivas que incluem manutenções contínuas já realizadas rotineiramente. As peças já estão sendo veiculadas em rádios e nas plataformas digitais.

Veja também