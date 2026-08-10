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Prevenção Lojas do Centro do Recife serão vistoriadas contra incêndio Articulada pela CDL Recife, ação conjunta com Bombeiros e outros órgãos vai avaliar e orientar lojistas sobre cuidados para reforçar segurança

Estabelecimentos comerciais do Centro do Recife passarão por uma vistoria preventiva do Corpo Bombeiros de bombeiros para avaliar e orientar lojistas quanto aos cuidados com a segurança contra incêndios. A iniciativa, que será realizada desta terça (11) a quinta-feira (13), começa no Bairro de São José e segue para o Santo Antônio e Boa Vista.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), em dois anos foram registrados três incêndios na região, que atingiram pontos comerciais e afetaram a atividade.

Com articulação da CDL Recife, as visitas serão coordenadas pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife e conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A ideia é identificar possíveis riscos e contribuir para a prevenção de acidentes.

Educativa

Segundo o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, será uma medida educativa, sem finalidade punitiva. Ao final da vistoria, cada estabelecimento receberá um Relatório de Orientação Preventiva, com recomendações técnicas e operacionais, para a adoção das providências necessárias ao fortalecimento das condições de segurança.

“Além de proteger o comércio, fortalecer o ambiente de negócios e as pessoas, a preocupação também é com o patrimônio”, adiantou Paulo. Ele acrescentou que a ação marca o início do projeto, que será replicado também nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista.

O Comitê é composto por representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 16º Batalhão, da Neoenergia Pernambuco, da Prefeitura do Recife, da Defesa Civil do Recife, de representantes dos lojistas do bairro de São José, Crea-PE e da CDL Recife.

Três incêndios

Em outubro de 2024, houve um incêndio em uma loja infantil, próxima à Praça Dom Vital e ao Mercado de São José. Em maio de 2025, um incêndio atingiu o antigo prédio do Cine Glória e impactou outros 13 estabelecimentos do entorno. Já em maio deste ano, um incêndio em grandes proporções deixou cerca de 4 lojas destruídas.

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