Lojas do centro serão vistoriadas para prevenir incêndios

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Uma ação preventiva vai vistoriar, desta terça (11) até quinta-feira (13), estabelecimentos do comércio do centro do Recife. A iniciativa ocorrerá durante o dia, em lojas da Rua das Calçadas, no bairro de São José. A intenção é avaliar e orientar lojistas quanto aos cuidados com a segurança contra incêndios. Em dois anos, já houve três incêndios na região, que atingiram pontos comerciais e afetaram a atividade.



Com articulação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), as visitas serão coordenadas pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife e conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A ideia é identificar possíveis riscos e contribuir para a prevenção de acidentes.



Segundo o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, será uma medida educativa, sem finalidade punitiva. Ao final da vistoria, cada estabelecimento receberá um Relatório de Orientação Preventiva, com recomendações técnicas e operacionais, para a adoção das providências necessárias ao fortalecimento das condições de segurança.



“Além de proteger o comércio, fortalecer o ambiente de negócios e as pessoas, a preocupação também é com o patrimônio”, adiantou Paulo. Ele acrescentou que a ação marca o início do projeto, que será replicado também nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista.

O Comitê é composto por representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 16º Batalhão, da Neoenergia Pernambuco, da Prefeitura do Recife, da Defesa Civil do Recife, de representantes dos lojistas do bairro de São José, Crea-PE e da CDL Recife.

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