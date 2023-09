Lojas Marisa: cotas de consórcios de veículos e serviços integram planos da varejista

A- A+

A Marisa anunciou nesta terça-feira uma parceria com a Ademicon para a criação de um braço de oferta de consórcios. Com acordo, a varejista vai passar a oferecer cotas de consórcio de veículos e serviços, como viagens de lua de mel, formaturas e reformas.

O acordo faz parte dos movimentos da empresa para ampliar a oferta de serviços financeiros com terceiros, enquanto segue com plano de reestruturação. Empresa comunicou ao mercado, na semana passada, uma parceria com a Credsystem para serviços de crédito. Nesta segunda-feira (25) anunciou acordo com a Assegurou para produtos de seguro.





No caso dos consórcios, a oferta vai começar a ser feita por meio do aplicativo da varejista. Em breve, segundo a empresa, o serviço também será ofertado em totens instalados em todas as unidades da Marisa.

O acordo prevê, inicialmente, créditos no segmento de veículos que irão de R$ 36 mil a R$ 500 mil e, no de serviços, de R$ 20 mil a R$ 40 mil. O objetivo, futuramente, ampliar a oferta de produtos.

Os produtos serão operados pela Ademicon por meio de parcerias com empresas de consórcio. Com a parceria, a varejista projeta gerar R$30 milhões em receita adicional com comissões, nos próximos cinco anos.

“Acreditamos que o modelo de consórcio pode ser um grande aliado das clientes Marisa na busca por um planejamento financeiro eficiente, que permita o empoderamento para a conquista dos seus sonhos”, afirmou o presidente da varejista, João Pinheiro Nogueira Batista, em comunicado.

