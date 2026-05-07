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Ypê Lote contaminado: o que fazer se tiver detergente, sabão ou desinfetante Ypê em casa Produto não deve ser descartado no lixo, privada ou ralo; empresa é responsável por recolher frascos cheios, diz vigilância sanitária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou hoje o recolhimento de parte dos produtos da marca Ypê, e quem tiver frascos do lote contaminado precisa entrar em contato com a empresa.

Segundo o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS) que também participou da fiscalização, o fabricante tem obrigação de recolher o produto. Em duas análises feitas pelo órgão, foram encontrados traços da bactéria Pseudomonas aeruginosa, que pode causar pneumonia, gastroenterite e outras infecções em pessoas com baixa imunidade.

A primeira recomendação ao consumidor é verificar se os frascos adquiridos são da linha contaminada. A Anvisa determinou o recolhimento dos lotes com final 1 de marcas de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de uma determinada lista.

O CVS alerta para a importância de que não se descarte o produto no lixo, na pia, no ralo ou na privada. A recomendação é que se mantenha o produto armazenado fora do alcance de crianças e animais até que a empresa diga como vai proceder com o recolhimento.

Para receber as orientações, é preciso consultar o SAC da empresa. Os canais de comunicação da Ypê na internet, porém, estão saturados. Uma tentativa do GLOBO de conseguir uma resposta fracassou após a mensagem retornar com um aviso de "caixa cheia".

Segundo Manoel Lara, diretor do CVS, a empresa precisa começar a operação logo.

— Ou ela recolhe no domicílio, ou ela determina um local para as pessoas levarem esse produto — afirma. — Nesse local, já poderia ser feita a tratativa lá de como ressarcir essas pessoas, porque é um direito consumidor.

A vigilância sanitária afirma que quem chegou a usar o produto em casa deve tomar providências depois também.

Quem lavou roupas, louças ou chão com os produtos contaminados,deve considerar que eles não estão limpos e precisam ser lavados novamente com algum produto de outo lote ou outra marca.

Quem usou roupas lavadas com o sabão comprometido ou ingeriu comida a partir de louça lavada com o produto comprometido deve ficar atento. Caso surjam sintomas de mal estar é preciso entrar em contato com profissional de saúde e relatar a suspeita.

— Além disso, todo material que entrou em contato com os produtos, como esponjas, devem ser descartados também, porque ficam resíduos ali — diz Lara.

A Ypê sugeriu em comunicado que deve tentar reverter a decisão de suspensão de sua linha de produção desses produtos. Mesmo que isso ocorra, o CVS disse que os produtos do lote afetado precisam sair do mercado.

— A determinação é que a empresa já proceda com o recolhimento, mesmo que entre com recurso — afirmou. — O recurso vai ser analisado ainda, mas para os produtos deste lote já está comprovado que tinham contaminação.

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