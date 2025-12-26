A- A+

LOTERIA Lotofácil pode pagar prêmio de R$ 1,8 milhão nesta sexta; saiba como apostar Jogos devem ser feitos em casas lotéricas ou nos canais oficiais da Caixa; sorteio ocorre a partir das 20h

A Lotofácil entregará mais um prêmio milionário! Segundo estimativas da Caixa Econômica Federal, o sorteio 3572 pode pagar R$ 1,8 milhão, nesta sexta-feira.



As apostas devem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou no site oficial das Loterias Caixa, até às 19h. O resultado será divulgado uma hora depois, a partir das 20h.





Na última quarta-feira, dois jogos feitos no estado de São Paulo acertaram as 15 dezenas do concurso 3571, e dividiram o prêmio principal, que também totalizava em R$ 1,8 milhão.



Cada aposta contemplada recebeu cerca de R$ 607 mil.

Saiba como jogar

Para apostar na Lotofácil, é necessário marcar de 15 a 20 números dos 25 disponíveis no volante. Ganha o prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Cada aposta mínima custa R$ 3,50.

As apostas devem ser feitas em casas lotéricas credenciadas, no site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Confira abaixo a lista de canais oficiais para aposta do banco:

- Portal Loterias Online: Disponível no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br;

- Aplicativo Loterias CAIXA: Disponível para download na App Store (sistema operacional iOS) e na Play Store (sistema operacional Android);

- Internet Banking CAIXA (IBC): Disponível para clientes CAIXA;

- Unidades Lotéricas: As apostas podem ser realizadas presencialmente nas mais de 12 mil unidades lotéricas espalhadas pelo país.

