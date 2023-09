Loterias 2023: brasileiros deixaram de resgatar quase uma Mega da Virada em prêmios; entenda

A- A+

Ganhar na loteria é o sonho de muitos. Mas surpreendentemente, vários brasileiros que são sorteados acabam deixando o prêmio de lado. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, mais de R$ 326 milhões deixaram de ser resgatados por vencedores da loteria entre janeiro e agosto de 2023, o que corresponde a cerca de 60% do valor da Mega da Virada 2022, de R$ 541,9 milhões, o mais alto da história.

Pela lei, caso o vencedor não recolha o prêmio em até 90 dias, o valor é integralmente repassado ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que ajuda a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior. Em 2022, foram transferidos mais de R$ 400 milhões.

Como resgatar um prêmio da loteria

Caso você seja um dos brasileiros sortudos premiados na loteria, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica. No entanto, se o valor for superior a R$ 2.112, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa Econômica. Em ambos os casos, será preciso apresentar um comprovante de identidade com CPF e do recibo da aposta.

Valores a partir de R$ 10 mil são pagos ao ganhador em até dois dias a partir da requisição em uma agência, segundo o site da Caixa.





Veja quanto deixou de ser resgatado nos últimos anos:

2021: R$ 586 milhões

2020: R$ 314 milhões

2019: R$ 331 milhões

2018: R$ 332 milhões

2017: R$ 326 milhões

2016: R$ 320 milhões

2015: R$ 301 milhões

Veja também

benefícios Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8