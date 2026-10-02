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LOTERIAS

Loterias Caixa têm mudanças por causa das eleições 2026; veja o que muda no fim de semana

Datas de concursos sofrem alteração, incluindo a Mega-Sena

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Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6Mega-Sena: apostas simples, com seis dezenas, custaram R$ 6 - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O primeiro turno das Eleições 2026 vai impactar os sorteios das loterias realizadas pela Caixa Econômica Federal. Com os brasileiros indo às urnas no domingo, dia 4, os concursos que seriam realizados nesta data serão adiantados, passando para o sábado (3), incluindo o da Mega-Sena.

Os sorteios serão realizados às 21h (horário de Brasília), como ocorria antes da mudança, em julho deste ano, e como são feitos às terças e quintas-feiras. Eles têm transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa e pelo portal g1.

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Com esta alteração, é preciso ficar atento aos horários das apostas, que poderão ser feitas até a noite de sábado, encerrando pouco antes dos sorteios. Em nota, a Caixa Econômica Federal informa a mudança para este fim de semana:

"Devido à realização do primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Loterias antecipa para sábado (3) os sorteios previstos para domingo (4). Com a mudança, os apostadores terão até as 20h de sábado para registro dos jogos.

Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de Bolão Caixa continuará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo App Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa".

Os concursos a serem realizados no sábado, dia 3, são:

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