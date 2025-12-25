A- A+

Sorteio Loterias: Lotofácil sai para SP, Dupla Sena fica sem vencedor e Quina acumula Concurso 3571 da Lotofácil pagou R$ 607 mil para cada aposta vencedor

Dois jogos acertaram as 15 dezenas do concurso 3571 da Lotofácil, sorteado na noite desta quarta-feira (24), e dividiram o prêmio principal de R$ 1,8 milhão. Cada aposta contemplada vai receber cerca de R$ 607 mil.

Entre os vencedores estão um bolão registrado em Itapecerica da Serra (SP) e uma aposta simples feita em São José dos Campos (SP). As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24 e 25.

Dupla Sena fica sem ganhadores no prêmio principal

No concurso 2903 da Dupla Sena, nenhuma aposta acertou as seis dezenas em qualquer um dos dois sorteios.

No primeiro sorteio, os números foram 06, 11, 13, 45, 49 e 50.

• 12 apostas acertaram cinco dezenas e levam R$ 5.143,93;

• 665 jogos fizeram quatro acertos (R$ 106,08);

• 12.749 apostas acertaram três números (R$ 2,76).

No segundo sorteio, saíram 08, 09, 16, 17, 28 e 34.

• 14 apostas acertaram cinco dezenas (R$ 3.968,18);

• 555 jogos fizeram quatro acertos (R$ 127,10).

Quina acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

A Quina 6911, também sorteada nesta quarta-feira (24), não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio estimado para o próximo concurso, na sexta-feira (26), é de R$ 12 milhões.

Na segunda faixa, com quatro acertos, 39 apostas foram premiadas em todo o país. Em Minas Gerais, quatro bilhetes acertaram essa faixa — três deles em Belo Horizonte. Cada aposta simples vai receber R$ 11.282.

