Lotofácil 3.311: aposta do Recife acerta sozinha e leva o prêmio de mais de R$ 1,4 milhão

Uma aposta realizada no Recife foi a única ganhadora da Lotofácil 3.311. O bilhete feito na capital de Pernambuco acertou as 15 dezenas sorteadas e ganhará R$ 1.483.472,99.



O sorteio foi realizado na noite terça-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



As dezenas sorteadas foram:

02

03

04

05

06

09

10

11

12

14

17

19

20

22

24

A aposta ganhadora foi realizada através de canais eletrônicos e foi simples - ou seja, a pessoa marcou apenas 15 dezenas.

O total de bilhetes que acertou 14 dezenas foi 420, e cada um receberá R$ 1.057,99.



Já 12.814 apostas acertaram 13 dezenas - cada uma ganhará R$ 30.



No caso de 12 acertos, foram 134.851 - cada uma levará R$ 12.



Com 11 acertos, houve 648.341 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 6.



O próximo sorteio acontecerá nesta quarta-feira (5) e tem prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

