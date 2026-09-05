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LOTERIAS Lotofácil da Independência 2026: começam apostas exclusivas para concurso especial; saiba mais Sorteio será realizado no dia 15 de setembro e pode pagar R$ 300 milhões

As apostas feitas para a Lotofácil são exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência 2026 desde a noite de quinta-feira (3), após sorteio regular, informou a Caixa Econômica Federal. Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, o concurso 3.780 da modalidade será sorteado no dia 15 de setembro, aniversário das Loterias CAIXA.

Segundo o órgão, o concurso será realizado a partir das 11h, com transmissão ao vivo por seus canais oficiail no YouTube e no Facebook.

Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

As apostas podem ser registradas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico deste concurso especial. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

As apostas da Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 20h do dia 14 de setembro nas lotéricas de todo o país, utilizando o volante específico do concurso. Também é possível apostar pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. Para os bolões, as apostas poderão ser realizadas até as 10h do dia 15 de setembro.

Essa é a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.

Bolão Lotofácil da Independência 2026

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2026 também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

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