Lotofácil da Independência 2026: começam apostas exclusivas para concurso especial; saiba mais
Sorteio será realizado no dia 15 de setembro e pode pagar R$ 300 milhões
As apostas feitas para a Lotofácil são exclusivas para o concurso especial Lotofácil da Independência 2026 desde a noite de quinta-feira (3), após sorteio regular, informou a Caixa Econômica Federal. Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, o concurso 3.780 da modalidade será sorteado no dia 15 de setembro, aniversário das Loterias CAIXA.
Segundo o órgão, o concurso será realizado a partir das 11h, com transmissão ao vivo por seus canais oficiail no YouTube e no Facebook.
Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.
Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.
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As apostas podem ser registradas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico deste concurso especial. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.
As apostas da Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 20h do dia 14 de setembro nas lotéricas de todo o país, utilizando o volante específico do concurso. Também é possível apostar pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android. Para os bolões, as apostas poderão ser realizadas até as 10h do dia 15 de setembro.
Essa é a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.
Bolão Lotofácil da Independência 2026
Os apostadores da Lotofácil da Independência 2026 também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.
Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.