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sorteio Lotofácil da Independência 2026: saiba o dia do sorteio e o valor do prêmio Concurso especial da Caixa Econômica Federal é realizado anualmente, e não acumula

A Caixa Econômica Federal se prepara para mais um concurso anual especial. Em setembro é realizado o sorteio da Lotofácil da Independência.

As apostas para o concurso 3.780 estão abertas desde 19 de julho.

Embora faça referência à data de independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro, o sorteio é realizado numa outra data, e não no feriado nacional.

O resultado da Lotofácil da Independência 2026 será no dia 15 de setembro. As apostas podem ser registradas nas unidades lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA, utilizando o volante específico deste concurso especial.

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. S

ão premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

O prêmio estimado em R$ 300 milhões. Conforme as regras da modalidade, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Bolão Lotofácil da Independência 2026

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2026 também podem participar de bolões.

Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50.

Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

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