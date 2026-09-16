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LOTERIA Lotofácil da Independência: confira as dezenas do sorteio especial com prêmio de R$ 300 milhões Concurso não acumula o prêmio principal, e foi realizado nesta terça-feira (15)

A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (15) o sorteio da Lotofácil da Independência 2026, concurso 3.780, com o prêmio principal estimado de R$ 300 milhões. As dezenas sorteadas foram: 15 - 07 - 03 - 19 - 06 - 21 - 22 - 04 - 23 - 02 - 05 - 12 - 16 - 01 - 17.

O concurso contou com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. A Caixa Econômica ainda não divulgou o rateio do sorteio.

O prêmio principal da Lotofácil da Independência pode acumular?

O prêmio principal do concurso especial não acumula, conforme as regras da modalidade. Caso não haja apostas com 15 acertos, o valor destinado a essa faixa é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte

Quantas dezenas tenho que acertar para ganhar na Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados.

O prêmio principal é daqueles que acertarem 15 dezenas. Caso ninguém consiga, o valor é dividido por quem acertou 14, e assim por diante, segundo critérios da Caixa.

Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência 2026?

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50. Há ainda a modalidade de bolão, que tem como valor mínimo R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50.





Bolão Lotofácil da Independência 2026

Os apostadores da Lotofácil da Independência 2026 também podem participar de bolões. Para isso, é necessário registrar a aposta em grupo e definir a quantidade de cotas no momento do jogo. Cada participante recebe um comprovante individual referente à sua cota.

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve ter valor mínimo de R$ 4,50. Também podem ser adquiridas cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesses casos, poderá ser cobrada tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota, a critério da lotérica.

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