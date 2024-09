Lotofácil especial de Independência sorteia R$ 200 milhões nesta segunda; saiba como apostar

A- A+

Com prêmio de R$ 200 milhões, a Lotofácil da Independência (concurso especial 3.190) aceita apostas, com custo a partir de R$ 3, até as 18 horas desta segunda-feira.



O sorteio será realizado por volta das 20 horas e o prêmio não acumula, logo, caso nenhum apostador acerte os 15 números, a quantia será distribuída para quem acertar os 14 números, e assim por diante.

De acordo com a Caixa Econômica, o maior valor já pago pela loteria foi de R$ 200 milhões dividido entre 65 apostas em 2023.





Quanto custa apostar na Lotofácil da Independência?

Caso deseje, o participante pode ousar e escolher até 20 números, mas o valor da aposta muda consideravelmente a cada número escolhido além dos 15 da aposta simples. Assim, uma aposta com 17 dezenas, por exemplo, custa R$ 408,00, e a chance de ganhar é de uma em 24.035. Para apostar 20 dezenas, o valor é de R$ 46,5 mil.

Quais os números mais sorteados na Lotofácil da Independência?

Durante todas as edições, algumas dezenas tiveram presença mais marcante nos bilhetes premiados. O Globo preparou um ranking os números mais sorteados da história da Lotofácil da Independência:

03: foi sorteado em 11 edições

06: foi sorteado em 10 edições

22: foi sorteado em 10 edições

12: foi sorteado em 9 edições

23: foi sorteado em 8 edições

24: foi sorteado em 8 edições

25: foi sorteado em 8 edições

01: foi sorteado em 7 edições

02: foi sorteado em 7 edições

04: foi sorteado em 7 edições

05: foi sorteado em 7 edições

09: foi sorteado em 7 edições

14: foi sorteado em 7 edições

08: foi sorteado em 6 edições

13: foi sorteado em 6 edições

18: foi sorteado em 6 edições

21: foi sorteado em 6 edições

Quais são as dezenas menos sorteadas?

Já as dezenas que menos aparecem nos sorteios da Lotofácil da Independência são: 11 - 15 - 16 - 19. Esses números foram sorteados apenas quatro vezes, cada um, durante as 12 edições.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser feitas até às 18h do dia do sorteio, diferente dos concursos regulares, nos quais as apostas podem ser realizadas até às 19h.

Lotofácil da Independência em 2023

O sorteio da Lotofácil da Independência em 2023 teve a premiação de R$ 177, 6 milhões dividida entre 79 apostas.

Os números sorteados em 2023 foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

