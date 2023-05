A- A+

Loteria Uma aposta do Nordeste e outra do Centro-Oeste acertam na Lotofácil; cada uma ganha R$ 2,7 milhões Confira as dezenas sorteadas

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 2807 da Lotofácil, sorteadas na noite dessa terça-feira (2). Uma foi feita no Nordeste, em Teresina, capital do Piauí, e a outra no Centro-Oesste, na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Cada uma vai ganhar R$ 2.377.168,35.

As dezenas sorteadas foram:

01

03

05

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

22

24

Já 381 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber, cada uma, R$ 2.087,09.



Com prêmio de R$ 30 para cada uma, 13.800 apostas somaram 13 acertos.





Um total de 197.530 apostas acertou 12 dezenas e cada uma ganhará R$ 12.



E quase 1 milhão de apostas - exatas 958.580 - tiveram 11 acertos. Cada uma receberá R$ 6.



O próximo sorteio será nesta quarta-feira (10), com estimativa de prêmio de R$ 1,7 milhão.

