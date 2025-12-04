A- A+

BILIONÁRIA Luana Lopes Lara: quem é brasileira bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna Cofundadora da Kalshi, brasileira de 29 anos alcança patrimônio de US$ 1,3 bilhão após rodada que avaliou a empresa em US$ 11 bilhões

A brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, se tornou a mulher mais jovem do mundo a construir a própria fortuna. Cofundadora da Kalshi, plataforma de mercado de previsões, ela alcançou patrimônio de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,93 bilhões) após a empresa captar US$ 1 bilhão (R$ 5,33 bilhões) e ser avaliada em US$ 11 bilhões (R$ 58,63 bilhões).

A rodada, anunciada na terça-feira, foi liderada pela Paradigm e contou com investidores como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e Y Combinator.

Segundo a revista Forbes, o feito marca a trajetória de uma jovem que, antes de entrar no MIT, viveu uma rotina tão intensa quanto improvável. Durante o ensino médio, estudou balé na Escola de Teatro Bolshoi, onde o treinamento rígido incluía exercícios com cigarros acesos sob a perna para medir resistência. As colegas, em ambiente altamente competitivo, chegavam a esconder cacos de vidro nas sapatilhas umas das outras.

A carga diária incluía aulas acadêmicas das 7h às 12h e balé das 13h às 21h. Luana conciliava o ritmo com estudos noturnos para competições acadêmicas, conquistando ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina.

Após se formar, passou nove meses como bailarina profissional na Áustria antes de decidir pendurar as sapatilhas e tentar carreira nos Estados Unidos. Ingressou no MIT, onde se formou em ciência da computação. Nos verões da graduação, estagiou em duas das gestoras mais renomadas do mundo: a Bridgewater Associates, de Ray Dalio, e a Citadel, de Ken Griffin. Ali, consolidou o interesse por mercados e tecnologia.

No MIT, conheceu Tarek Mansour, também de 29 anos e hoje seu sócio na Kalshi. Ambos faziam parte do mesmo grupo de amigos internacionais e estudavam disciplinas semelhantes. Mansour, que cresceu no Líbano e viveu o conflito de 2007 antes de aprender inglês sozinho, lembra que Luana sempre se sentava na primeira fila das aulas. A amizade se fortaleceu quando os dois conseguiram estágios na Five Rings Capital, em Nova York, em 2018.

Foi durante uma caminhada noturna no Distrito Financeiro que surgiu a ideia de criar um mercado capaz de permitir que pessoas negociassem probabilidades de eventos futuros, como eleições, resultados esportivos ou acontecimentos culturais. Como ambos observavam no mercado financeiro, investidores buscam antecipar cenários e refletir essas expectativas em preços — mas fazem isso indiretamente. Luana e Mansour quiseram inverter a lógica: tornar o próprio evento o ativo negociado.

Em 2019, a dupla foi aceita na aceleradora Y Combinator, que impulsionou projetos como Airbnb, Stripe e Dropbox. A Kalshi cresceu rapidamente. Em junho, a empresa valia US$ 2 bilhões (R$ 10,66 bilhões) após captar US$ 185 milhões. Em outubro, atingiu US$ 5 bilhões (R$ 26,65 bilhões) com nova rodada de US$ 300 milhões. Agora, seis meses depois, supera US$ 11 bilhões, elevando o volume de negociações para US$ 5,8 bilhões (R$ 30,91 bilhões) em novembro — oito vezes mais do que em julho.

A principal concorrente, a Polymarket, também acelerou e já é avaliada em US$ 9 bilhões (R$ 47,97 bilhões), com US$ 4,3 bilhões negociados no mesmo período.

Agora, aos 29 anos, Lopes Lara acaba de se tornar a bilionária mais jovem do mundo que construiu a sua própria fortuna, desbancando Lucy Guo, cofundadora da Scale AI, de 31 anos, que havia conquistado o título de Taylor Swift em abril.

Luana, inspirada desde cedo pela mãe, professora de matemática, e pelo pai, engenheiro elétrico, diz que sempre buscou unir lógica, performance e ambição — do palco de balé aos mercados globais. Hoje, ela e Mansour detêm cerca de 12% da empresa cada, patrimônio suficiente para colocá-los entre os bilionários mais jovens do planeta.

