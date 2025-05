Lucas Kallas: quem é o empresário por trás da nova ferrovia da mineração em MG

A- A+

Lucas Kallas, fundador da Cedro Participações, se tornou um dos empresários mais influentes da nova economia brasileira. À frente de um grupo que fatura R$ 2,5 bilhões por ano, ele começou no setor imobiliário, mas foi na mineração de ferro que construiu seu império — com metas ambiciosas de expansão, investimentos bilionários em infraestrutura e foco em inovação e sustentabilidade.

Nascido em Minas Gerais e neto de libaneses, Kallas começou no setor imobiliário, mas foi na mineração que deu o salto que o colocou no centro do debate econômico e político nacional. Em 2018, fundou a Cedro Mineração ao adquirir minas em Nova Lima e Mariana.



Desde então, com investimentos pesados em tecnologia, multiplicou a produção de minério de ferro da Mina do Gama e estabeleceu metas ambiciosas: saltar das atuais 7 milhões para 20 milhões de toneladas anuais até 2028, sendo 70% na forma de pellet feed — minério mais limpo e valorizado internacionalmente.

Além da mineração, Kallas vem se destacando por liderar iniciativas de infraestrutura de grande porte, como a concessão do terminal de minério de ferro no Porto de Itaguaí (RJ), firmada em 2024, com investimento de R$ 3,6 bilhões e apoio do governo federal.

Com faturamento anual de R$ 2,5 bilhões e presença em setores-chave da economia, a Cedro Participações reflete a mentalidade de seu fundador: inovação, escala e impacto social. Kallas defende abertamente o financiamento à mineração sustentável e cobra a inclusão do setor em políticas de incentivo à economia verde.



Ao mesmo tempo, mantém uma forte atuação social, com destaque para a manutenção da maior creche privada de Minas Gerais e apoio a mais de 60 projetos comunitários.

