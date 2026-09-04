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Entrevista Luciana Santos detalha investimentos em Tecnologia e Inovação no Brasil Em visita ao equipamento, nesta sexta (4), ministra avaliou os desafios e avanços do estado como polo de tecnologia, o déficit de profissionais da área e as políticas da pasta

Após a recente inauguração do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), no bairro do Recife, Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, falou com exclusividade com a Folha de Pernambuco. Em visita ao equipamento, nesta sexta (4), ela avaliou os desafios e avanços do estado como polo de tecnologia, o déficit de profissionais da área e detalhou as políticas da pasta em todo o país, com ênfase no Nordeste.

O novo espaço, concebido como uma plataforma de negócios, empreendedorismo e inovação, foi criado para conectar talentos, startups, empresas, investidores, universidades e instituições de fomento, em um imóvel histórico localizado na Rua Dona Maria César, 70, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, cedido pelo Governo de Pernambuco.

Nerd e mercado

Com R$ 18,5 milhões em investimentos, dos quais R$ 13,8 milhões vieram da Finep - que opera o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia - vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Nerd tem a missão de dobrar o tamanho do ecossistema do Porto Digital em 15 anos. O espaço também recebeu contrapartida de investimentos do Governo de Pernambuco, por meio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e de Desenvolvimento Econômico (Sdec).

“O Nerd é um núcleo de empreendedorismo para poder ajudar em um ecossistema que já é bastante robusto. O Porto Digital é um parque longevo, consolidado, conhecido no Brasil e no mundo. Ele exporta inteligência, tem núcleos do seu parque na Europa, por exemplo. E isso se associa a uma herança do peso que tem a Universidade Federal de Pernambuco, em particular o Centro de Informática, de onde ele se originou”, comenta a ministra.

Segundo Luciana Santos, o Nerd foi idealizado para suprir a carência de mão de obra especializada. “Esse núcleo também atende a um déficit que o Brasil tem de profissionais na área de TI. A tecnologia de informação é uma tecnologia transversal em um mercado cada vez mais promissor”, destaca Luciana.

Metas

No primeiro ano, a plataforma tem como objetivos a formação de 400 novos empreendedores e a requalificação de 300 profissionais para o mercado de tecnologia. Além disso, pretende apoiar cerca de 120 startups e embarcar cerca de 200 startups da comunidade early stage, promovendo mais de 500 conexões de negócios.



Considerado como um dos maiores distritos de inovação da América Latina, o Porto Digital atua desde o ano 2000 com foco em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC), reunindo mais de 500 empresas, 24 mil colaboradores com faturamento estimado em R$ 7,4 bilhões.

Déficit em TI

“Há quem fale que até 2030 o déficit vai chegar a 500.000 desenvolvedores. O fato é que objetivamente a gente forma 70% anualmente do que o mercado precisa, principalmente quando a formação é de nível superior, porque como o espectro [da Tecnologia da Informação] é muito grande - vai do letramento digital à inteligência artificial, do desenvolvedor ao programador - e pode ser de várias camadas, de vários níveis. Ele pode resolver algo no comércio, no serviço, pode otimizar, digitalizar. Então, o que se pretende aqui no Nerd é formar profissionais e promover startups”, detalha a ministra.



“É um conjunto de medidas. São espaços muito modernos de coworking, em que a pessoa vem e ocupa. Com internet e as condições adequadas para fazer negócio. E é um ambiente charmoso, dentro de um perímetro tombado do Recife”, comenta Luciana. Segundo a ministra, os jovens que serão formados no Nerd se somam a iniciativas como o Embarque Digital, também promovido pelo Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife e as próprias universidades que formam profissionais em vários níveis em graduação na área de engenharia de software, analista de sistemas ou da ciência da computação.



Déficit educacional

De acordo com a ministra, o déficit de profissionais especializados na área de TI pode ser explicado por um gargalo educacional do estado brasileiro percebido há várias décadas. “Eu já estou há muito tempo na política pública. Acompanhei o debate desde os tempos em que o governo que o governador era Arraes e Assis Queiroz era secretário da Educação. E um grande gargalo era a falta de professores, principalmente nas áreas de ciências exatas ou até mesmo na língua portuguesa, que são exatamente os vetores da formação. Porque se você aprende bem português e todas as áreas de ciências humanas, consegue interpretar. São áreas decisivas para as outras se desenvolverem”, argumenta.



“A gente tem um déficit histórico na área de formação de professores de ciências exatas, em particular, e até de biologia, que também é uma ciência básica para as ciências médicas e da saúde. Então, isso permanece de alguma maneira, em particular, nas ciências exatas. Assim como há déficit de formação de engenheiros para diversas áreas da nossa economia, porque isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento que o Brasil, infelizmente, adotou ou não”, avalia a ministra.

O projeto de desenvolvimento do Brasil ao longo da história, avalia Luciana Santos, criou algumas distorções no campo da formação acadêmica, principalmente em áreas estratégicas. “Como não tem uma agenda desenvolvimentista, esse tipo de profissional fica sem mercado. O ‘boom’ dos momentos de crescimento econômico no Brasil, de obras de grande infraestrutura, de hidrelétricas, que foram períodos de Juscelino, de Getúlio, tinha um grande mercado para a engenharia. Quando essa dinâmica reflui, a minha geração, por exemplo, dos engenheiros que ou foram para o mercado financeiro ou para os órgãos de controle, a grande maioria. Poucos ficaram propriamente na engenharia, por conta desse modelo”, relata Luciana.

Para atacar esse gargalo, o Governo Federal tem proposto alguns projetos transversais, explica a ministra. “Na intercessão com o MEC, a gente busca incentivar mais a formação, seja nas áreas de tecnologia propriamente como a engenharia, seja na área de ciências básicas, porque é o que dificultou por conta do mercado. As exigências do curso de física, do curso de matemática são muito grandes, mas o salário dos professores de ensino médio não são atrativos”, avalia.



Políticas do MCTI

Entre as ações e políticas públicas na área de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos cita experiências como o Bolsa Futuro Digital, programa inspirado no Residência em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), um programa de capacitação profissional intensivo que mistura teoria e prática, inspirado no modelo da residência médica.

“Nos inspiramos no TIC, que já é um caso de sucesso, só fizemos algumas mudanças. O aluno, no último ano do ensino médio, pode já se habilitar a ser um desenvolvedor, um programador, para Big Data e até internet das coisas”, explicou. Segundo a ministra, o programa prevê a formação de 10.000 alunos em Pernambuco.

“Tem várias iniciativas de formação, por exemplo, a gente formou nesse nosso mandato mais de 35 5.000 hackers, que a gente chama ‘hacker do bem’, na área de segurança cibernética”, relata.



Pesquisa e Mercado

Para superar a desconexão entre a produção do conhecimento e o mercado produtivo, o ministério tem atuado de forma estratégica, diz a ministra. “Nós estamos com várias frentes. Aqui em Pernambuco tem dois núcleos da Embrapii [Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial], que é também uma política pública de aproximar a produção da pesquisa e desenvolvimento, porque esse também é um grande esforço no Brasil. Hoje somos o 13º do ranking no mundo em pesquisa e desenvolvimento e somos 59º em inovação”, diz Luciana.



“O chamado setor produtivo empresarial não se comunica com as universidades, não faz a intercessão, a pesquisa e desenvolvimento não sai do papel. Então a gente tem várias políticas nessa direção. ‘Lei do Bem’ é isso, ‘Lei de Informática ‘é isso. E a Embrapii, que surgiu no governo Dilma, e eu era deputada na época”, enumera.



As principais unidades Embrapii localizadas no estado atuam em áreas estratégicas como tecnologias da informação, biotecnologia e energia e segurança cibernética, uma dentro da UFPE e outra no Porto Digital. “Formar gente na área de segurança cibernética é estratégico, seja para interesse privado, seja para interesse de estado. Os dados do estado, a produção nas universidades, a defesa de tudo isso tem que ter segurança cibernética e a gente está com um forte programa de formar muita gente nessas áreas mais críticas que falta pessoal”, detalha a ministra.



Perspectivas

“Que você tem que ver caminhos e estratégias que você possa ter metas para poder garantir uma um novo novo estágio de formação. O Brasil, por exemplo, é um país do mundo que mais tem advogado, nada contra advogado, mas há evidentemente uma distorção do modelo de desenvolvimento que favorece serviços, favorece órgãos de controle, favorece uma agenda pouco baseada em industrialização”, avalia Luciana Santos.

Entre os desafios para o futuro, a ministra cita as grandes transformações que precisam ser absorvida no Brasil. “Essa industrialização tem muito a ver com novas tecnologias, com domínio tecnológico, que são grandes desafios dos países hoje. Transformação energética, transformação digital, mudança do clima, inteligência artificial, você cada vez mais vai exigir um perfil. E tem a transição das próprias profissões, que vão mudar. No mercado de trabalho vai ter uma mudança violenta e a gente precisa acompanhar”, prevê.

Fundo Nacional de C&T

A recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia foi, segundo a ministra, uma conquista do setor. “As principais tomadas de decisão do presidente Lula em relação à política de ciência e tecnologia foi a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Um fundo que é longevo, existe desde 1969, mas infelizmente para virar política de Estado depende muito das forças políticas de plantão. Mas nos ciclos políticos de Lula e Dilma, esses recursos não sofreram contingenciamento”.



“A gente recompôs integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que possibilitou mais de R$ 50 bilhões de investimento nessa política pública durante o período. Esses recursos tiveram escolhas. 82,2% foi para projetos estratégicos. Foi para as seis missões da Nova Indústria Brasil (NIB), que incluiu transição energética, transformação digital e mecanização da agricultura familiar. Alguns são gargalos do Brasil e outros são desafios globais”, comenta.



Investimentos estratégicos

Entre as inovações que estão recebendo pesado investimento do governo brasileiro, Luciana Santos enumerou alguns projetos de destaque, a exemplo de pesquisas em energia nuclear com aplicações em diversos campos da ciência, inclusive na medicina e na produção de fármacos.

“No plano de aceleração do crescimento a gente tem, por exemplo, a continuidade das linhas de luz síncrona [estações de pesquisa e experimentação que capturam e utilizam a radiação síncrotron, um tipo de luz extremamente brilhante gerada por aceleradores de partículas — para investigar a estrutura da matéria em nível molecular e atômico] que é um acelerador de partículas em Campinas que possibilita analisar a matéria em escala nanométrica, que vai se ligar, por exemplo, a um laboratório de contenção biológica máxima, que é a NB4, para manipular patógenos, fungos, vírus… por exemplo, no Brasil a gente não manipulava a ebola e esse laboratório vai possibilitar manipular o ebola e vai possibilitar novos fármacos”, descreve.

“Quando você tem uma infraestrutura dessa, você retém e você até atrai pesquisadores, pois é uma infraestrutura sofisticada, de ponta”, comemora.

“Na área de satélites para melhorar o imageamento, para a gente ter mais capacidade de monitorar o desmatamento da floresta, e antecipar as previsões de clima. E do satélite de comunicação que nós ainda somos dependentes, dependemos dos satélites externos e podemos ter os nossos próprios satélites. Então, essa é a agenda que a gente faz lá no ministério. E o resultado é extraordinário”, descreve.

“Nós estamos tirando do papel, por exemplo, o RMB, o Reator Multipropósito Brasileiro. Hoje nós temos uma dependência gigantesca do mundo de radioisótopos. Só aqui na Hemobrás - que não é radioisótopo (radioisótopo são fármacos oriundos das tecnologias nucleares), na Hemobrás são medicamentos oriundos do plasma - o fator recombinante 8, que é um Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) aqui da Hemobrás é R$ 1,2 bi a menos no déficit da balança comercial. É o segundo déficit da balança comercial no complexo industrial de saúde”, destaca.

“Esse é um projeto para pelo menos 10 anos, por isso que tem uma estratégia nacional de ciência e tecnologia. A gente já podia ter feito isso há muitos anos, mas. É que foram projetos que foram interrompidos”, completa a ministra.

“Vou dar o exemplo de defesa. Nós desenvolvemos o submarino de propulsão nuclear que vai possibilitar que a gente tenha o mecanismo mais potente de defesa para defender ao nosso nosso litoral, que é 8.900 km e a gente não tem defesa”, descreve.

Políticas afirmativas

Como primeira ministra mulher da Ciência Tecnologia, Luciana Santos compartilhou as ações do ministério voltadas para políticas afirmativas de gênero. “Foram R$ 1,7 bilhões de investimentos para meninas, mulheres, nas área. Eu, na minha turma, por exemplo, só tinha seis meninas da engenharia elétrica, entre mais de 40 alunos. E a gente está fazendo editais específicos para estimular a única área de conhecimento que as mulheres não são maioria, as ciências exatas, engenharia, ciência da computação…”, diz a ministra

“A gente investiu R$ 100 milhões em editais de CNPQ e fizemos vários outros programas com corte de gênero para estimular negras, quilombolas, a fazer a fazer mestrado sanduíche no exterior, editais específicos para estimular a participação feminina, porque embora a gente seja a maioria da academia, a gente tem dificuldades de permanecer nas atividades de ciência”, descreve Luciana.



Investimentos em Pernambuco

De acordo com a ministra, o MCTI investiu em Pernambuco cerca de R$ 1,86 bilhões desde o início do terceiro mandato de Lula.

“Isso foi para universidades, Institutos Federais, empresas, pois metade do recurso do fundo é crédito para as empresas ou subvenção econômica. (...) As empresas recebem uma isenção fiscal para produzir inovação. Então, aqui a gente tem muitas atividades produtivas em tudo que é área. De tecnologias agrárias à saúde, que tem esse investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia”, enumera.



Fomento regional

“Outro corte que é importante tratar é o da desigualdade regional. Isso é uma convicção que o presidente Lula tem, indiscutivelmente, uma atitude que não é só retórica. Foi nesses ciclos que o Nordeste teve mais atenção. E na ciência e tecnologia a gente está trazendo o supercomputador pro Rio Grande do Norte, da inteligência artificial. Estará entre os 10 mais potentes do mundo. Também dois computadores quânticos na Paraíba. O nosso modelo de linguagem que é desenvolvido pelo governo do Piauí”, conta a ministra.

“Cada vez mais a gente tem uma estratégia nacional que não foi feita no gabinete. Foi fruto de uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que há 14 anos não acontecia. A gente tem metas a serem atingidas. São estratégias para 10 anos e ela pega desde o projeto estratégico na área espacial, na área de saúde e nos gargalos que a gente tem. A gente é o maior produtor de alimentos do Brasil, mas depende de fertilizantes”, argumenta.

Soberania

“O que mais o presidente Lula afirma é que nós não queremos repetir os ciclos econômicos que nós vivenciamos, de nós sermos exportadores de matéria-prima e sermos e importadores do valor agregado da matéria-prima que saiu daqui. Essa contradição é que a gente quer superar, a gente quer se emancipar. A gente quer superar a dependência. Quando a gente fala de soberania nacional, é porque nós não queremos viver o que vivemos na Covid, que a gente depende do respirador, que a gente dependeu até de máscara”, lembra.



“A história do nosso país é uma história de dependência e nós queremos dar um salto, nós queremos ser o país autônomo, pelo menos naquela dimensão mais estratégica. É claro que não existe no mundo globalizado um isolamento e nós não queremos isolamento. Soberania não é isolamento, soberania é cooperação, é partilha, é esse é o conceito que move o nosso pensamento de projeto de nação. É autonomia e soberania, com cooperação, com compartilhamento, principalmente com países que ainda tem um desenvolvimento abaixo do nosso”, avalia.



“Esse o conceito que nos move: garantir um país mais feliz e um país mais feliz é um país menos dependente, porque quanto mais você tem domínio tecnológico, mais você garante qualidade de vida, garante soluções, garante geração de emprego e renda diferentes, garante uma qualificação diferenciada e, portanto, um nível de prosperidade real, que que todo povo brasileiro merece”, conclui a ministra.





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