Luciano Huck, Felipe Massa e CEO do Carrefour chegam ao velório de Abílio Diniz

A- A+

O velório do empresário Abílio Diniz, que morreu neste domingo (18), teve início há pouco no Estádio Morumbis, na capital paulista. A família chegou ao local por volta das 8h, quando teve início uma missa reservada.

Depois das 9h, personalidades e amigos próximos do empresário começaram a chegar ao local para para prestar suas homenagens, como o apresentador Luciano Huck; o presidente do São Paulo Futebol Clube (SPFC), Júlio Casares; o ex-piloto Felipe Massa e o CEO do Grupo Carrefour, Stephane Maquaide.

Entre 11h e 15h, o velório será aberto ao público. O enterro será reservado à família.

Conhecido por ter transformado o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país, Diniz morreu aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein.

A escolha do local do velório não foi por acaso: Abílio era torcedor fanático do SPFC e fez parte do conselho consultivo do clube, e chegou a ajudar na eleição de Casares como presidente do time.

Veja também

BRASIL Monitor do PIB da FGV aponta alta de 3,0% da economia brasileira em 2023