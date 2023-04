A- A+

Tesla Lucro cai 24% no primeiro trimestre, apesar das vendas Fabricante de veículos elétricos ganhou US$ 2,5 bilhões no período

A Tesla registrou queda no lucro líqudio do primeiro trimestre, apesar de uma importante alta nas vendas devido à redução nos preços de seus veículos em busca de aumentar a demanda.

A decisão pesou sobre a rentabilidade e, embora o volume de negócios do grupo de Elon Musk tenha crescido 24%, na comparação com igual período do ano passado, o lucro caiu outros 24%, totalizando US$ 2,5 bilhões.

No total, a empresa entregou 36% mais veículos que nos três primeiros meses do ano passado.

Para evitar uma queda demasiada nas vendas diante de um contexto de desaceleração da economia por conta das altas taxas de juros, a Tesla decidiu baixar os preços nos EUA, China e Europa.

Na quarta-feira (19), a empresa fez novos anúncios neste sentido para o mercado americano, com redução nos preços de seus modelos 3 e Y, os mais populares.

A empresa pagou mais por matérias-primas, logística e garantias, aumentando gastos para aumentar a produção de baterias. Com a chegada de nocos modelos de veículos elétricos ao mercado, o domínio da Tesla vem diminuindo.

A empresa manteve seu objetivo de produzir pouco mais de 1,8 milhão de veículos neste ano.

