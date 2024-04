A- A+

Economia Lucro da 3M cai para US$ 928 milhões no 1º trimestre A empresa teve rendimento menor do que em mesmo período de 2023

A 3M teve lucro líquido de US$ 928 milhões no primeiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 976 milhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 30. Com ajustes, a multinacional americana registrou lucro por ação de US$ 2,39, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,10 por ação.

Já a receita da 3M sofreu queda anual de 0,3% no trimestre, a US$ 8 bilhões, mas também ficou acima da projeção da FactSet, de US$ 7,63 bilhões.

Para 2024, a 3M cortou sua projeção para o lucro ajustado por ação, para a faixa de US$ 6,80 a US$ 7,30. A estimativa anterior era de US$ 9,35 a US$ 9,75.

