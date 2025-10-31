A- A+

AINDA MAIS RICOS Lucro da Amazon faz Jeff Bezos e ex-mulher ficarem US$ 22 bi mais ricos só na manhã desta sexta (31) Zuckerberg, do Facebook e Instagram, ficou US$ 4,2 bi 'mais pobre'. Confira o sobe e desce dos bilionários após a temporada de balanços das big techs

Jeff Bezos e sua ex-mulher MacKenzie Scott ficaram US$ 22 bilhões mais ricos só manhã desta sexta-feira (31), depois que a Amazon reportou vendas e lucros do terceiro trimestre acima das estimativas, fazendo suas ações dispararem.

Bezos teve um ganho de US$ 20,8 bilhões desde 17h de quinta-feira até 14h desta sexta-feira, somando agora um patrimônio de US$ 255,9 bilhões. Ele é o terceiro mais rico do mundo no ranking de bilionários em tempo real da Forbes, ficando apenas atrás de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, que continua sendo o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 494,5 bilhões, e de Larry Ellison, CEO da Oracle, que soma patrimônio de US$ 315,9 bilhões.

Já a bilionária e filantropa MacKenzie Scott ficou US$ 2,6 bilhões mais rica esta manhã com o resultado financeiro da Amazon. Agora, ela acumula um patrimônio de US$ 36 bilhões, aponta a Forbes. Ao longo do último ano, MacKenzie reduziu em 42% sua participação na Amazon, segundo documento regulatório divulgado agora em outubro.

Os investidores celebraram os resultados da Amazon Web Services (AWS), unidade de computação em nuvem da gigante americana do varejo on-line, que cresceu de forma constante à medida que fechou acordos de destaque com empresas de IA, incluindo a Anthropic. Desde a baixa de meados de abril, as ações da Amazon subiram mais de 30%.



Quem não deve estar muito satisfeito é Mark Zuckerberg. Ele ficou US$ 4,2 bilhões ‘mais pobre’ nesta sexta-feira, depois que as ações da Meta, dona do Instagram, Facebook e WatsApp caíram 11% — a maior queda desde 2022 — depois que a empresa anunciou que iria emitir a maior oferta de títulos com grau de investimento do ano para aumentar os gastos em pesquisa de inteligência artificial, reduzindo a fortuna de Zuckerberg para US$ 224,3 bilhões, segundo o índice de riqueza da Forbes. Zuckerberg está na quinta posição no ranking.



Na quarta-feira, a Meta informou que sua receita chegou a um total de US$ 51,2 bilhões no terceiro trimestre, 3,2% acima da média do projetado por analistas. Ainda assim, a sinalização da companhia de que aumentará em 2026 os gastos com infraestrutura para rodar seus projetos de inteligência artificial (IA) foi mal vista pelo mercado. Mesmo com a divulgação do bom resultado, as ações da empresa caíram 6,5% após o fechamento do pregão do dia.

À frente de Zuckerberg, na quarta posição, aparece Larry Page, da Alphabet, controladora do Google, com fortuna de US$ 231,3 bilhões. As ações da Alphabet subiram 2,5% após a empresa divulgar receitas que superaram as expectativas dos analistas, impulsionadas por um aumento na demanda por seus serviços de nuvem e IA.

