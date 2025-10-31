Lucro da Amazon faz Jeff Bezos e ex-mulher ficarem US$ 22 bi mais ricos só na manhã desta sexta (31)
Zuckerberg, do Facebook e Instagram, ficou US$ 4,2 bi 'mais pobre'. Confira o sobe e desce dos bilionários após a temporada de balanços das big techs
Jeff Bezos e sua ex-mulher MacKenzie Scott ficaram US$ 22 bilhões mais ricos só manhã desta sexta-feira (31), depois que a Amazon reportou vendas e lucros do terceiro trimestre acima das estimativas, fazendo suas ações dispararem.
Bezos teve um ganho de US$ 20,8 bilhões desde 17h de quinta-feira até 14h desta sexta-feira, somando agora um patrimônio de US$ 255,9 bilhões. Ele é o terceiro mais rico do mundo no ranking de bilionários em tempo real da Forbes, ficando apenas atrás de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, que continua sendo o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 494,5 bilhões, e de Larry Ellison, CEO da Oracle, que soma patrimônio de US$ 315,9 bilhões.
Já a bilionária e filantropa MacKenzie Scott ficou US$ 2,6 bilhões mais rica esta manhã com o resultado financeiro da Amazon. Agora, ela acumula um patrimônio de US$ 36 bilhões, aponta a Forbes. Ao longo do último ano, MacKenzie reduziu em 42% sua participação na Amazon, segundo documento regulatório divulgado agora em outubro.
Leia também
• "Foi dado passo importante e será um ganha, ganha', diz Alckmin, sobre encontros entre Lula e Trump
• INSS e Banco BMG firmam acordo para ajustar empréstimos e devolver valores pagos indevidamente
• Amazon: receita com nuvem cresce mais que o esperado e ações da empresa sobem após pregão
Os investidores celebraram os resultados da Amazon Web Services (AWS), unidade de computação em nuvem da gigante americana do varejo on-line, que cresceu de forma constante à medida que fechou acordos de destaque com empresas de IA, incluindo a Anthropic. Desde a baixa de meados de abril, as ações da Amazon subiram mais de 30%.
Quem não deve estar muito satisfeito é Mark Zuckerberg. Ele ficou US$ 4,2 bilhões ‘mais pobre’ nesta sexta-feira, depois que as ações da Meta, dona do Instagram, Facebook e WatsApp caíram 11% — a maior queda desde 2022 — depois que a empresa anunciou que iria emitir a maior oferta de títulos com grau de investimento do ano para aumentar os gastos em pesquisa de inteligência artificial, reduzindo a fortuna de Zuckerberg para US$ 224,3 bilhões, segundo o índice de riqueza da Forbes. Zuckerberg está na quinta posição no ranking.
Na quarta-feira, a Meta informou que sua receita chegou a um total de US$ 51,2 bilhões no terceiro trimestre, 3,2% acima da média do projetado por analistas. Ainda assim, a sinalização da companhia de que aumentará em 2026 os gastos com infraestrutura para rodar seus projetos de inteligência artificial (IA) foi mal vista pelo mercado. Mesmo com a divulgação do bom resultado, as ações da empresa caíram 6,5% após o fechamento do pregão do dia.
À frente de Zuckerberg, na quarta posição, aparece Larry Page, da Alphabet, controladora do Google, com fortuna de US$ 231,3 bilhões. As ações da Alphabet subiram 2,5% após a empresa divulgar receitas que superaram as expectativas dos analistas, impulsionadas por um aumento na demanda por seus serviços de nuvem e IA.