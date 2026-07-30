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negócios Lucro da Ambev sobe 24,5% no segundo tri com impulso da Copa, mas frustra previsão do mercado Analistas esperavam que volume de vendas do segmento de cerveja crescesse entre 6% e 7% na comparação anual, mas resultado ficou em 5%

A Ambev, dona de marcas como Brahma e Stella Artois, registrou um lucro líquido de R$ 3,47 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 24,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Copa do Mundo ajudou a impulsionar as vendas de cervejas, mas não o suficiente para alcançar o desempenho esperado por analistas do mercado.

A frustração com o resultado resultou em queda das ações da empresa nesta quinta-feira. Às 13h20, horário de Brasília, os papeis caíam cerca 1,9%. Mas logo na abertura do mercado chegou a tombar 4,9%, a maior queda intradiária desde 19 de dezembro, refletindo o descontentamento com o resultado divulgado.

O Ebitda, sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, chegou a R$ 6,37 bilhões no segundo trimestre, avanço de 3,6% em relação a igual período de 2025.

O Citi, que sugere um preço-alvo de R$ 16,50 por ação, esperava um crescimento de 5,8% no volume, na comparação anual. Mas veio 5%. O mercado, segundo o banco, projetava algo perto de 7%.

As expectativas para os volumes de cerveja no Brasil estavam “simplesmente altas demais”, disse a analista do Citi Renata Cabral. "Embora a qualidade da surpresa positiva no lucro provavelmente seja debatida, acreditamos que o desempenho operacional subjacente foi mais forte do que a manchete inicialmente sugeria”, acrescenta.

Segundo Gustavo Troyano, analista do Itaú BBA, a principal decepção veio das estimativas para cerveja, tanto em volume, quanto em preço, "mesmo com o suporte de outras receitas operacionais acima do usual”.

"Tanto o crescimento de volume quanto o preço/mix ficaram abaixo de expectativas que já haviam sido revisadas", escreveu. O resultado do segmento de cerveja foi parcialmente compensado por margens mais "saudáveis" e outras maiores receitas operacionais.

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