NEGÓCIOS Lucro da Eletrobras sobe 16% no 2º tri, e empresa avalia emissão de títulos para levantar R$ 7 Estatal teve ganho de R$ 1,6 bilhão entre abril e junho. Companhia contratou bancos para avaliar operação com debêntures

A Eletrobras teve lucro líquido de R$ 1,619 bilhão no segundo trimestre de 2023, aumento de 16% em relação ao ganho de R$ 1,401 bilhão apurado no mesmo período do ano anterior. A empresa também contratou bancos para uma possível emissão de debêntures no valor estimado de R$ 7 bilhões, segundo informações divulgadas na noite de segunda-feira.

A geração de caixa da empresa ficou em R$ 6,595 bilhões, aumento de 11,15% em relaçção ao segundo trimestre de 2022, com operações como a venda de Itaipu. A hidrelétrica binacional foi vendida para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), estatal criada para abrigar alguns ativos da Eletrobras após privatização.

Por volta de 10h10, as ações ordinárias (ELET3, com direito a voto) subiam 1,43%, negociadas a R$ 36,78. Já os papéis preferenciais (ELET6, sem direito a voto) avançavam 0,83%, cotados a R$ 41,34

A emissão de debêntures anunciada ontem compreenderá duas séries, a primeira de R$ 4 bilhões e a segunda de R$ 3 bilhões

Em fato relevante, a Eletrobras disse que o processo de contratação dos bancos ainda está em andamento, e que as negociações da potencial oferta estão em fase preliminar.

A possível emissão de R$ 7 bilhões está sujeita à aprovação do Conselho de Administração da companhia, dentre outros fatores, enquanto no caso das controladas, a operação depende de aprovações societárias de Furnas e CGT Eletrosul, entre outros, acrescentou a Eletrobras

