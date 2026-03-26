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Investimento Lucro da JBS sobe 1% e atinge US$ 415 milhões no 4º trimestre de 2025 Ebitda ajustado recuou 7,1% no período, para US$ 1,72 bilhão, com a margem caindo de 9,2% para 7,4%

A JBS registrou lucro líquido de US$ 415 milhões no quarto trimestre de 2025, avanço de 1% ante igual período de 2024, informou a companhia na quarta-feira, 25, após o fechamento do mercado financeiro. A receita líquida atingiu US$ 23,06 bilhões, alta de 15% na comparação anual.

O Ebitda ajustado recuou 7,1% no período, para US$ 1,72 bilhão, com a margem caindo de 9,2% para 7,4%, uma compressão de 1,8 ponto porcentual. Já o lucro por ação ficou estável em US$ 0,39

Na mesma base, o lucro operacional ajustado caiu 15,4%, para US$ 1,09 bilhão. Segundo o CEO global da companhia, Gilberto Tomazoni, o crescimento foi consistente mesmo em um ambiente mais desafiador. "A gente cresceu em todos os negócios. Isso mostra a vitalidade da companhia", afirmou.

A principal pressão sobre o resultado veio do aumento dos custos do gado na América do Norte, em um cenário de oferta restrita, comprimindo margens e limitando o avanço do Ebitda consolidado.

Apesar disso, a companhia manteve forte geração de caixa. O fluxo de caixa livre somou US$ 990 milhões no trimestre, enquanto a alavancagem encerrou em 2,39 vezes dívida líquida/Ebitda, acima de 1,89 vez um ano antes, mas em linha com a meta de longo prazo. A dívida líquida totalizou US$ 16,32 bilhões ao fim de dezembro, alta de 20% em relação aos US$ 13,58 bilhões de um ano antes.

O CFO da companhia, Guilherme Cavalcanti, destacou que cerca de um terço da dívida vence após 2050 e que a empresa tem "praticamente cinco anos sem amortizações relevantes", o que amplia a flexibilidade para enfrentar cenários de maior volatilidade.

No acumulado do ano, a JBS registrou lucro líquido de US$ 2,02 bilhões, alta de 15% em relação aos US$ 1,77 bilhão de 2024. A receita líquida atingiu US$ 86,18 bilhões em 2025, crescimento de 12% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado somou US$ 6,83 bilhões, queda de 5%, com margem de 7,9%, recuo de 1,4 ponto porcentual.

O lucro por ação avançou 15%, para US$ 1,89, enquanto o retorno sobre patrimônio (ROE) atingiu 25,3% no período. A geração de caixa livre foi de US$ 400 milhões no ano, abaixo dos US$ 2,33 bilhões registrados em 2024, refletindo maior consumo de capital de giro e investimentos.



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