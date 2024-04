A- A+

NEGÓCIOS Lucro da Microsoft supera expectativas do mercado com demanda robusta por IA Empresa teve uma receita de US$ 61,9 bilhões no trimestre e ações chegaram a subir 6% nas negociações após o fechamento do mercado

As vendas trimestrais e os lucros da Microsoft ficaram acima do esperado pelo mercado, impulsionados pela maior demanda corporativa pelos serviços de nuvem e inteligência artificial da empresa de software.

A companhia informou uma receita de US$ 61,9 bilhões no terceiro trimestre, que terminou no dia 31 de maio, representando um aumento de 17%. O lucro foi de US$ 2,94 por ação, afirmou a empresa em um comunicado na quinta-feira. Os analistas esperavam, em média, um lucro por ação de US$ 2,83 e um resultado de US$ 60,9 bilhões.

O CEO Satya Nadella tem incorporado a tecnologia de inteligência artificial da OpenAI em toda a linha de produtos da Microsoft. A aposta está começando a dar resultados, com alguns clientes adicionando ferramentas de IA que resumem documentos, geram conteúdo para seu software de produtividade Office ou assinaturas de nuvem Azure, ou comprando mais serviços em nuvem que lhes permitem construir e executar suas próprias aplicações de IA.

— A receita específica de IA generativa da Microsoft já se tornou um impulsionador-chave das ações — disse Dan Morgan, gerente de portfólio sênior da Synovus Trust. — A Microsoft parece estar em uma excelente posição para prosperar. A Microsoft está realmente no controle quando se trata de IA.

A receita do Azure, o serviço de nuvem da Microsoft, aumentou 31% no trimestre, acima da previsão média de 29%.

As ações da Microsoft subiram cerca de 6% nas negociações após o fechamento do mercado. Antes, elas haviam fechado em US$ 399,04 em Nova York. Os papéis subiram 12% no trimestre que encerrou em março, com o otimismo de que a liderança precoce da empresa no lançamento de produtos de IA generativa impulsionaria as vendas.

