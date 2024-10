A- A+

STREAMING Lucro da Netflix cresce 41% e atinge US$ 2,36 bilhões no 3º trimestre O lucro por ação ajustado de US$ 5,40 também ficou acima das expectativas(US$ 5,21)

A Netflix apresentou lucro líquido de US$ 2,36 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta de cerca de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita da empresa foi de US$ 9,83 bilhões, 15% maior do que em relação ao terceiro trimestre de 2024 e acima das projeções da FacSet, de US$ 9,77 bilhões.

O lucro por ação ajustado de US$ 5,40 também ficou acima das expectativas(US$ 5,21).

A gigante do streaming continuou a ter novos clientes no terceiro trimestre, embora em um ritmo mais lento do que no ano anterior, adicionando 5,07 milhões de assinantes, em termos líquidos, no terceiro trimestre, abaixo da projeção de 5,76 milhões da FactSet. No mesmo período do ano anterior, houve 8,76 milhões de novos assinantes.

Para o quarto trimestre, a empresa espera uma receita de US$ 10,13 bilhões, um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2023, e informou que a receita e as margens operacionais continuaram a melhorar, mesmo com a desaceleração do crescimento do número de assinantes, um sinal de que a empresa está obtendo sucesso em seu foco na lucratividade em detrimento do crescimento.

Às 17h51 (de Brasília), a ação da Netflix avançava 3,44% no after hours de Nova York.



