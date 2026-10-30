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BALANÇO Lucro da Starbucks aumenta 409% no 4º trimestre fiscal, para US$ 677,2 milhões Receita recua 4,5%, para US$ 9,14 bilhões, enquanto vendas globais mesmas lojas avançam 7,2%

A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 677,2 milhões no quarto trimestre de seu ano fiscal 2026, encerrado em 27 de setembro, informou a companhia na quinta-feira (29), depois do fechamento do mercado.

O resultado representa aumento de 408,8% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa lucrou US$ 133,1 milhões. O lucro por ação passou de US$ 0,12 para US$ 0,59.

Em termos ajustados, o lucro por ação aumentou 54%, para US$ 0,80. A receita líquida no quarto trimestre fiscal diminuiu 4,5%, para US$ 9,141 bilhões.

A queda da receita foi motivada principalmente pela mudança no modelo de operação das lojas da Starbucks na China, que passaram a operar por meio de uma joint venture licenciada.

A empresa vendeu sua participação majoritária nos negócios no país para a Boyu Capital, mantendo uma fatia de 40% e continuando responsável pela propriedade e pelo licenciamento da marca na parceria.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,72 por ação e vendas de US$ 9,22 bilhões

As vendas globais no conceito mesmas lojas subiram 7,2% na comparação anual, refletindo um aumento de 1,8% no número de transações e de 5,2% no tíquete médio.

Na América do Norte, as vendas mesmas lojas cresceram 7,9%. Nos EUA, esse aumento foi de 7,7%. No segmento internacional, essas vendas subiram 0,9%.

No quarto trimestre fiscal, a Starbucks abriu 303 novas lojas, já descontados os fechamentos. Ao fim do período, a Starbucks tinha 41.607 lojas globalmente, sendo 32% próprias e 68%, licenciadas.

Os EUA eram responsáveis por 40% do portfólio global da companhia, com 16.781 lojas.

Para o ano fiscal de 2027, que terá 53 semanas, em vez das 52 semanas habituais, a companhia estima lucro ajustado entre US$ 3,15 e US$ 3,25 por ação.

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