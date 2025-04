A- A+

NEGÓCIOS Lucro da Vale recua 17% no primeiro trimestre com preços menores do minério de ferro e níquel As vendas da mineradora registraram crescimento em todos os segmentos na comparação anual

A Vale divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de US$ 1,394 bilhão (R$ 7,91 bilhões), resultado 17% menor do que no mesmo período de 2024, quando lucrou US$ 1,679 bilhão (R$ 9,540 bilhões).

A receita recuou 4% nos primeiros três meses do ano, totalizando US$ 8,119 bilhões, também na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$ 3,1 bilhões entre janeiro e março deste ano, recuo de 9% ante o mesmo período de 2024.





A companhia foi impactada de forma negativa pelos preços menores do minério de ferro e níquel, que foram parcialmente compensados por maiores volumes de vendas, custos unitários mais baixos no minério de ferro, além de melhor desempenho da Vale Base Metals.

“Nossos projetos de geração de valor continuam a progredir, sendo elementos essenciais para aumentar a flexibilidade do nosso portfólio e melhorar a eficiência operacional e de custos”.

As vendas da Vale registraram crescimento em todos os segmentos na comparação anual. Os negócios com minério de ferro subiram 4%, equivalente a 2,3 milhões de toneladas. As vendas de cobre e níquel também avançaram 7% e 18%, respectivamente.

Os custos e despesas totais, excluindo os efeitos de Brumadinho e da descaracterização de barragens, somaram R$ 5,8 bilhões no período, uma queda de 2% na comparação anual. Já as despesas ligadas a Brumadinho e à descaracterização de barragens foram de R$ 97 milhões, alta de 137%.

