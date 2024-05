A- A+

BANCO Lucro do Bradesco cresce 46,3% no primeiro trimestre do ano Aumento se deu na comparação com trimestre imediatamente anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve estabilidade

O Bradesco teve lucro de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 46,3% na comparação com o período imediatamente anterior. Houve, no entanto, estabilidade em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Entre os fatores que alavancaram o resultado, se destacam o crescimento do crédito em todos os segmentos, o desempenho positivo na prestação de serviços, a redução da inadimplência e das provisões para perdas, além do controle sobre despesas operacionais.

Segundo o CEO do banco, Marcelo Noronha, a maior parte das linhas de crédito reverteu sua trajetória e começou a ganhar ritmo. Ele destaca que houve uma mudança significativa em relação ao perfil das carteiras, que passaram a apresentar maior qualificação.

"Aplicamos uma estratégia de equilíbrio no crédito massificado, com a produção ajustada ao risco. Com isso conseguimos ampliar a margem financeira líquida, que registrou o melhor nível dos últimos quatro trimestres."

Noronha disse também que a área de seguros segue em trajetória positiva, entregando bons resultados em termos de volume operacional e rentabilidade.

