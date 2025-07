A- A+

NEGÓCIOS Lucro do Bradesco supera R$ 6 bilhões no segundo trimestre; carteira de crédito cresceu mais de 11% Número veio em linha com as projeções do mercado e representa alta de 29% na comparação anual

Segundo maior banco privado do país, o Bradesco reportou lucro recorrente de R$ 6,1 bilhões no segundo trimestre, alta de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. No mercado, a projeção era de que o lucro do banco chegaria a R$ 6 bihões. No período, o Bradesco apresentou crescimento na margem financeira total, receitas com serviços e seguros.

"A economia começou a desacelerar de forma mais evidente no segundo trimestre e esperamos que desacelere mais daqui para frente. Assim, é preciso manter a nossa cautela, preservar a boa qualidade das novas safras de crédito, sem perder bons negócios", disse em nota Marcelo Noronha, CEO do Bradesco.

A carteira de crédito cresceu 11,7% em 12 meses. O banco encerrou junho com R$ 1,018 trilhão na carteira de crédito expandida. O saldo avançou 1,3% no segundo trimestre e cresceu 11,7% na comparação com junho do ano passado.





Segundo Noronha, mesmo superando a marca de R$ 6 bilhões de lucro, o Bradesco ainda está longe de onde quer chegar, e o plano é aumentar a competitividade.

“Estamos num bom caminho, a execução do plano tem andado como previsto originalmente, e temos iniciativas importantes para entregar ainda em 2025.”

A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio trimestral (ROAE) chegou a 14,6%. No segundo trimestre de 2024, o indicador ficou em 11,4%.

O Bradesco reportou que suas despesas líquidas com provisões para devedores duvidosos (PDD) chegaram a R$ 8,142 bilhões no segundo trimestre, alta de 11,7% na comparação anual.

“O aumento das despesas está relacionado ao maior crescimento das operações massificadas, com destaque para MPME, pessoas físicas e a consolidação do Banco John Deere", diz o banco no comunicado.

